Laer -

Ein Gegner, an dem man sich reiben kann und gegen den man leistungsmäßig an die Grenzen muss, lädt sich der TuS Laer am Sonntag ein: SuS Neuenkirchen II. Zwar fällt Nico Stippel aus, doch Trainer Ron Konermann hat noch andere gute Stürmer in der Hinterhand.