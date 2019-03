„Der Unterschied war, dass Hauenhorst seine Chancen eiskalt genutzt hat“, kommentierte TuS-Trainer Ron Konermann die verdiente Niederlage. Seine Elf kam hingegen bis zur Pause nicht so recht aus den Socken. Yannick Beermann traf doppelt (11., 33.), auch weil der Gast in der Entstehung der Tore zu fahrlässig agierte. Nach vorne brachte Laer nichts konkretes zustande, die Germania war feldüberlegen. Das änderte sich im zweiten Abschnitt, als der TuS Hauenhorst offensiver anlief und sich so drei ordentliche Chancen durch Fabian Frie und Paul Wesener-Roth erspielte.

In diese Laerer Drangphase schlug der Spitzenreiter erneut zu und machte durch Walter Sitnikow (74.) alles klar. Die Möglichkeit, etwas am Ergebnis zu ändern, hatte Sinan Celik auf dem Fuß. Der Routinier scheiterte jedoch vom Punkt an Jan Westhoff (88.).

TuS Laer 08: Thüning – Hagenhoff, Kippenbrock, Höner, Veltrup – Botella, Medding – El-Haji, Schwier (68. Frie), Wesener-Roth (82. Dresa) – Konermann (46. Celik).

Tore: 1:0 Beermann (11.), 2:0 Beermann (33.), 3:0 Sitnikow (74.).

Bes. Vorkommnis: Westhoff (Hauenhorst) hält Foulelfmeter von Celik (88.).