Jan Berning (RV Laer) hat sich beim Turnier in Hünxe-Bruckhausen auf Grandessa seinen insgesamt dritten Sieg in einem S*-Springen gesichert. Zuvor hatte er bereits das M**-Springen für sich entschieden.

Zwei Laerer Dressurdamen freuten sich ebenfalls über Platz eins: Anna Delorme führte mit Jigranto die Ehrenrunde der L-Dressurpferde in Gronau an, und Jaqueline Rickert gewann mit Lucys Tochter in Vellinghausen eine A**-Dressur.

Ebenfalls auf dem Treppchen landete Lisanne Steinigeweg. Sie war mit Codorit in Everswinkel unterwegs und belegte hier Rang zwei in einem Stil-L-Springen (Wertnote 8,5). In Emsdetten folgte Rang zwei mit Nobel Girl in einem A-Stilspringen sowie Rang drei mit Codorit im L-Stilspringen.