Mit der Partie bei Turo Darfeld sind die A-Liga-Fußballer des TuS Laer nun endgültig wieder zurück im Geschäft. Dass die Partie mit einer 0:1-Niederlage endete, war für Trainer Ron Konermann zu verschmerzen. „Für den ersten Test nach der Sommerpause war das eigentlich schon ganz in Ordnung“, fand der Coach. Die Gäste kassierten das entscheidende Tor Mitte der ersten Hälfte nach einem Ballverlust im Aufbau. Gelegenheiten, den Fehler zu korrigieren, besaßen die 08er in ausreichendem Maß. So trafen Nico Stippel und Oliver Veltrup nur das Aluminium, und auch Jannik Oldach hätte einen Treffer erzielen können. Aber auch Darfeld gab sich vorne verschwenderisch: So wehrte Laers Keeper Alexander Thüning in der zweiten Hälfte einen Elfmeter ab. Heute testen die Laerer beim TuS Tecklenburg. -mab-