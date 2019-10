Von einer „harten Niederlage“ sprach Laers Trainer Ron Konermann am Sonntag nach der Partie bei SuS Neuenkirchen II. Mit einem 0:7 (0:2) ging es für seine Truppe auf die Heimreise.

„Es hört sich vielleicht blöd an, aber wir drei Mal die Chance, selbst in Führung zu gehen“, erinnerte Konermann an die Gelegenheiten von Marcel Exner . Das gelang stattdessen den Hausherren durch Robin Krümpel, der nach einer Ecke zur Stelle war (34.). Kurz vor dem Wechsel verdoppelte Murat Hitir für die Neuenkirchener.

Nach dem Pausentee vergab erneut Exner die Chance zum Anschlusstreffer, aber im Eins-gegen-Eins mit SuS-Torsteher Jan Fiedler ließ er sich zu weit nach außen abdrängen. Spätestens nach dem 3:0 von Sebastian Lünnemann (65.) nahm aus Laerer Sicht das Unheil seinen Lauf. Bis zum Schlusspfiff musste Torwart Alexander Thüning den Ball noch weitere vier Mal aus dem eigenen Netz holen.

„Was absolut nicht geht, ist, dass wir nach dem 0:3 so dermaßen die Köpfe hängen lassen. Das ist eine Einstellungssache, die mich wirklich ärgert und über die wir noch reden müssen“, kündigte Konermann Gesprächsbedarf an.

TuS Laer : Thüning – Höner, Bröker, Veltrup – Oldach (78. Brinck), Schwier (74. Kippenbrock), Dresa, Eißing (81. Hagenhoff) – Wesener-Roth – Stippel (46. Bühning), Exner.

Tore: 1:0 Krümpel (34.), 2:0 Hitir (43.), 3:0 Lünnemann (65.), 4:0 F. Wiggers (66.), 5:0 und 6:0 Nieweler (69./86.), 7:0 Evers (90.).