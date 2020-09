Der erste Spieltag in der A-Liga bringt am Sonntag die Laerer und die Ochtruper zusammen. Da beide Teams ambitioniert in die neue Saison starten, handelt es sich bei dem Duell TuS gegen FSV um das vermeintlich erste Spitzenspiel im Kreisoberhaus.

„Da geht es gleich ans Eingemachte. Ein echter Kracher – gerade nach der langen Punktspielpause“, fiebert Laers Trainer Ron Konermann dem Vergleich mit den Töpferstädtern entgegen. Er rechnet sich durchaus Chancen gegen den Titelanwärter aus: „Wenn wir unsere Stärken ausspielen, dann traue ich uns etwas zu.“

Eine wichtige Rolle in Konermanns Konzept nimmt Steffen Köhler ein, der auf der zentralen Achse fast jede Position einnehmen kann. „Steffen ist ja erst im Winter gekommen und konnte daher noch nicht so viele Spiele für uns machen. Aber jetzt ist er voll angekommen“, ist sich Konermann sicher.

FSV-Spielertrainer Jannik Holtmann blickt auf eine gute Vorbereitung zurück, was bei ihm im Hinblick auf die schwere Aufgabe am Sonntag für ein „positives Bauchgefühl“ sorgt – und das obwohl mit Janik Hannekotte, Antonius Hoffstedde und Marvin Haumering drei Akteure ausfallen.

„Die Jungs haben alle einen Riesenbock auf Sonntag. Kein Wunder nach sechs Monaten ohne Punktspiele“, berichtet Holtmann, der die Aufstellung schon so gut wie im Kopf hat, diese aber erst kurz vor dem Match öffentlich machen möchte.

Angeführt wird der FSV von einem neuen Kapitän. Diese Aufgabe teilen sich die beiden Routiniers Dominik Düker und Max Moor im Wechsel. Torwart Patrick Laurenz übernimmt die Rolle des stellvertretenden Mannschaftsführers.