„St. Arnold“, so Ron Konermann , „ist ganz schwer einzuschätzen. Vorne hui, hinten pfui.“ Daraus leitet der Laerer Übungsleiter ab: „Wenn unser Torwart Alexander Thüning keinen kassiert, gewinnen wir, denn vorne sind wir immer für ein Törchen gut.“ Erst recht, da mit Leon Konermann eine Stammkraft zurückkehrt. Der Angreifer fehlte beim jüngsten 4:1-Erfolg gegen Rodde, weil ihm zuvor die Weisheitszähne gezogen wurden. „Die Liga ist so ausgeglichen, dass wir in jedem Spiel 100 Prozent geben müssen. Ansonsten rächt sich das“, fordert Ron Konermann vollen Einsatz.