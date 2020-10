Ohne Einfluss auf Trainingssteuerung

Christof Brüggemann hat sechs Jahre lang als Trainer beim SV Wilmsberg die Geschicke der ersten Mannschaft gelenkt, in seiner Anfangszeit sogar als Spielertrainer. Zu seiner aktiven Zeit hat er beim SV Mesum in der Westfalen- und Landesliga gespielt. Er kennt das Fußballgeschäft aus dem Effeff – und damit auch die Tricks und Kniffe der Spieler.

„Ich habe mir in der Woche vor den Spielen immer die Ansetzung der Schiedsrichter angeschaut. Die kamen ja manchmal recht spät, was mir Philipp Hagemann (Schiedsrichterobmann des Fußballkreises Münster, Anm. d. Red.) damit erklärt hat, dass bei Erkrankung eines Schiris auch mal umdisponiert werden müsse und dann Schiedsrichter aus anderen Fußballkreisen bei uns pfeifen“, war für Brüggemann das Wissen um den Mann mit der Pfeife immer ein Muss.

Allerdings hatte die Ansetzung eines bestimmten Unparteiischen „keinen Einfluss auf meine Trainingssteuerung“. Soll heißen, dass das Zweikampfverhalten der Spieler nicht dem Gebaren des Referees angepasst wurde. „Natürlich musste ich Heißsporne wie Aldo Colalongo vor dem Spiel zur Seite nehmen und ein paar eindringliche Worte mit ihm wechseln, dass er sich auf keinen Fall mit dem Schiedsrichter anlegen solle. Oder Jan Markfort, unserem Kapitän, habe ich erklärt, wie man am besten mit dem oder dem Schiedsrichter umgehen kann“, gab es vonseiten Brüggemanns In­struktionen in Bezug auf den 23. Mann.

Bei Diogo Maia Rego, der im Provozieren von Fouls im gesamten Fußballkreis kein Unbekannter sein dürfte, gab es dagegen keine Ansage. Brüggemann: „Das hätte keinen Sinn gehabt. Der hat auf dem Platz sowieso gemacht, was er wollte.“

In der Halbzeitpause, wenn sich die Mannschaften in der Kabine versammelt haben, wurde die Marschrichtung im Hinblick auf den Schiri und seine Regelauslegung ab und zu auch mal neu justiert. Nach dem Motto: Ihr wisst jetzt, wie der pfeift, richtet euch danach.

Die meisten Schiedsrichter, die Brüggemann bislang in seiner Karriere als Spieler und Trainer genießen durfte, pfeifen „solide bis gut“. Natürlich gebe es einige, die aufgrund ihrer eigenen Spielerkarriere eine größere Akzeptanz auf dem Feld genießen würden als andere. „Thomas Wessel zum Beispiel, der hat in der Verbandsliga (damals die vierte Liga, Anm. d. Red.) gespielt. Aber auch mit ihm war ich nicht immer einer Meinung“, sagt der ehemalige Wilmsberger Trainer.

Gelegentlich, bei Begegnungen gegen eine ganz bestimmte Mannschaft, hat Brüggemann den Schiedsrichter sogar vor dem Anpfiff kontaktiert, um ihn auf unfaire Verhaltensweisen eines ganz bestimmten Spielers aufmerksam zu machen. „Matthias Kappelhoff-Rickert zum Beispiel, der ist ein Klassiker. Der klammerte bei Standards grundsätzlich mit beiden Armen und ließ sich in seinen Gegenspieler reinfallen. Das habe ich meinen Abwehrspielern mit auf den Weg gegeben, aber auch schon mal den Schiedsrichter darauf angesprochen, nach dem Motto ‚Achten Sie mal auf die Nummer 9!‘“

Bei bedeutsamen Spielen wie beispielsweise den Steinfurter Derbys, wo mit Haken und Ösen agiert wird und die Grenze des Erlaubten auch schon mal überschritten wird, erzählt der gebürtige Laerer, haben sich die Trainer im Vorfeld meistens darauf geeinigt, dass die Partie von einem Gespann geleitet wird. „Ich habe Reese immer versucht, dahingehend zu animieren“, musste der Anstoß wohl vom Wilmsberger Trainer kommen. Somit war auch der Handschlag mit den Unparteiischen nach dem Schlusspfiff für Brüggemann nie ein Problem. „Bis auf einmal, in einem Spiel gegen Teuto Riesenbeck, in dem ich die einzige Gelb-Rote Karte meiner Laufbahn als Fußballer bekommen habe. Da war der Schiri bereits eine Sekunde nach dem Abpfiff in der Kabine verschwunden.“