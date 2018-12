Nulldiät zwischen SF Lotte und Spielvereinigung Unterhaching

Mieses Wetter, glitschiger Rasen, viele Rutschpartien und ein sehr von Taktik geprägtes Spiel, da passte ein 0:0 voll ins Bild. Keine Tore sahen die 1304 Zuschauer am Sonntag im letzten Heimspiel der Sportfreunde Lotte gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Die Partie war geprägt von starken Abwehrreihen, aber auch vielen Fehlpässen auf beiden Seiten, die dem schwierigen Bodenverhältnissen geschuldet waren. Für die Zuschauer entwickelte sich so ein eher unschönes Spiel. Unter dem Strich dürften beide Seiten gut mit diesem Punkt leben können. Für die Gäste war es bereits das zehnte Unentschieden in dieser Saison.

Über 90 Minuten gesehen hatten die Sportfreunde mehr vom Spiel. Wie aber schon in der Vorwoche ließen sie offensiv einige Wünsche offen, wenn sie auch eine deutliche Leistungssteigerung erkennen ließen. „In der ersten Halbzeit haben wir es richtig gut gemacht“, meinte Kapitän Adam Straith, „Wir wollten früh drauf gehen und die Offensivaktionen von Haching unterbinden. Das ist uns gut gelungen. Auch hatten wir ja einige Chancen. Im zweiten Durchgang wollten wir so weitermachen. Aber bei den Bodenverhältnissen ist es schwer.“

Drei Veränderungen hatte Trainer Nils Drube gegenüber der 0:2-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden vorgenommen. Marcus Piossek, Tino Schmidt und Sinan Karweina saßen auf der Bank, dafür begannen Jaroslaw Lindner, Jonas Hofmann und Maximilian Oesterhelweg. Die Sportfreunde starteten in einem 4-2-3-1-System. Die Gäste agierten sehr offensiv, positionierten sich bei Ballbesitz blitzschnell mit vier Leuten in vorderster Front. Zwingende Chancen erarbeiteten sie sich in den ersten 45 Minuten dennoch nicht.

Probleme hatten beide Seiten mit der Standfestigkeit auf dem nassen und glitschigen Rasen. In der Anfangsphase waren einige Rutschpartien auszumachen. Aber die Sportfreunde spielten munter mit, ließen die vermeintlich favorisierten Gäste mit offensivem Pressing nicht zur Entfaltung kommen.

Und sie verzeichneten die ersten Chancen. Nach zwei Minuten kam Lindner bereits in eine aussichtsreiche Schussposition, rutschte aber weg. In der 21. Minute tauchte Oesterhelweg frei vor dem Hachinger Kasten auf, traf aber nur das Außennetz. Im weiteren Verlauf fehlte es allerdings an der Passgenauigkeit, so dass weitere Möglichkeiten ausblieben.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste. Lotte versuchte den Gegner einzuschnüren. Der ließ weiter wenig von seiner spielerischen Klasse erkennen. Defensiv standen die Hachinger gut. Und doch verzeichneten sie in der 60. Minute urplötzlich eine richtig gute Chance. In allerletzter Sekunde konnte Matthias Rahn jedoch den Schuss des frei stehenden Stefan Schimmer blocken. In der 70. Minute hatte Lotte Glück, als Luca Marseiler nur die Latte traf. Wie im ersten Durchgang verflachte die Partie jedoch wieder, und es herrschte viel Leerlauf. Das 0:0 geht unter dem Strich in Ordnung.

SF Lotte: Kroll - Langlitz, Rahn, Straith, Neidhart - Chato, Dietz (87. Schulze)- Lindner (65. Karweina), Hofmann, Oesterhelweg - Wegkamp.

Spielvereinigung Unterhaching: Königshofer - Schwabl, Endres, Greger, Dombrowka - Hufnagel, Stahl - Schimmer, Marseiler (81. Porath) - Bigalke (46. Winkler), Hain.

Tore : Fehlanzeige. - Schiedsrichter: Florian Lechner (Hornstorf). - Gelbe Karten : Wegkamp, Langlitz, Chato, Karweina - . - Zuschauer: 1304.

Trainerstimmen:

Claus Schromm (Spielvereinigung Unterhaching): „Wir wussten, was uns erwartet. Lotte hatte eine sehr gute Ordnung. Wir hatten einige Probleme aufgrund des Defensivverhaltens des Gegners und der äußeren Bedingungen. Offensivaktion hatten wir kaum, so dass das 0:0 zur Pause war ok. Nach der Pause war es besser, wir hatten die eine oder andere Möglichkeit. Aber das 0:0 ist insgesamt schon gerecht.“

Nils Drube (SF Lotte): „Nach dem Spiel gegen Wehen Wiesbaden haben wir uns wieder auf das besonnen, was wir am besten können, das Spiel gegen den Ball. Wir wollten dem Gegner viel Stress bereiten und ihn nicht zur Entfaltung kommen lassen. Das ist uns gut gelungen. Die Jungs haben viel Laufarbeit investiert. Da kann schon mal zu technischen Fehlern kommen. Das ist bei den Bodenverhältnissen verständlich. Wir haben gegen die vielleicht offensiv beste Mannschaft wenig zugelassen. Ärgerlich ist vielleicht, das wir uns für eine starke erste Halbzeit nicht belohnt haben. Aber wir können ein insgesamt positives Fazit aus unserer Arbeit ziehen.“