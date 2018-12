Herbstmeisterschaft adé – VfL Osnabrücks Trainer Daniel Thioune stört es nicht

Die Tordifferenz ist gleich, die Anzahl der erreichten Punkte ebenso. Dennoch verfehlte der VfL Osnabrück die Herbstmeisterschaft. Während die Lila-Weißen am Samstag bei der Spielvereinigung Unterhaching über ein 1:1-Unentschieden nicht hinauskamen, feierte Konkurrent Karlsruher SC einen 3:0-Erfolg beim Halleschen FC. Das reichte für die Badener, aufgrund der mehr erzielten Treffer den VfL am letzten Hinrundenspieltag hauchdünn von Platz eins zu verdrängen.

Für VfL-Trainer Daniel Thioune ist das aber nur nebensächlich. Er punktet derzeit nicht nur mit seiner Mannschaft in der 3. Liga, sondern auch in den Pressekonferenzen. Die Frage wie groß sein Ärger sei über die verpasste Herbstmeisterschaft sei, beantwortete er lächelnd: „Es gibt nur einen Tag, an dem die Tabelle wirklich wichtig ist – das ist der letzte Spieltag.“

Das Wort Aufstieg benutzte Thioune nicht, aber er stapelt auch nicht bewusst tief. „Wir wollen alles tun, um in der Rückrunde mindestens genauso erfolgreich zu sein wie in der Vorrunde – mal gucken, wo wir dann mit 76 oder 80 Punkten stehen ...“, sagt der 44-Jährige.

Für seine Mannschaft hatte er viel Lob parat. Der von ihm und seinen Assistenten Merlin Polzin erarbeitete Matchplan wurde nahezu perfekt umgesetzt. „Auf diesem Karussell in Unter­­haching ist schon manchem schwindelig geworden”, sagte Thioune, „gegen einen solchen Gegner diese Dominanz hinzubekommen ist nicht selbstverständlich“. Ruhig und sachlich, aber klar und deutlich kam seine Bewertung: „Ein Sieg von uns wäre verdient gewesen.”

Kollege Claus, Schramm sah das etwas anders, nannte allerdings den Ausgleich des VfL verdient und sagte: „Wichtig ist, dass der VfL nicht mit 40 Punkten davon gezogen ist. Ich glaube, die ganze 3. Liga ist uns dankbar...” Auch eine Form der Anerkennung für die Osnabrücker Vorrunden-Leistung.

Zum Held des Tages avancierte einer, der sonst nicht so sehr im Rampenlicht steht. Vom Absteiger war der Innenverteidiger im Sommer zum Beinahe-Absteiger gewechselt. Ein halbes Jahr später darf Maurice Trapp mit dem VfL Osnabrück von der 2. Bundesliga träumen. Der vom Chemnitzer FC verpflichteter 1,90-Meter-Mann hat sich auf Anhieb durchgesetzt. Mit Adam Susac bildet Trapp eine herausragende Innenverteidigung; solide und schnörkellos.

Nur dreimal stand er - grippegeschwächt - nicht in der Startelf. Die im Vorjahr vermisste defensive Stabilität hat der VfL auch Trapp zu verdanken. Normalerweise stehen solche Spieler nicht im Fokus, das war in Unterhaching anders. „Jetzt wollen alle mit mir reden, bloß weil ich ein Tor geschossen habe”, kommentierte er lachend die Interview-Wünsche in der Mixed Zone.

Sein platzierter Linksschuss war sein zweiter Saisontreffer, den er aber nicht als persönliche Belohnung für seine gute Vorrunde markiert sehen wollte: „Das war ein Lohn für die ganze Mannschaft. Denn das Spiel in Haching war ein Spiegelbild der Hinrunde. Wir geben nie auf und glauben bis zuletzt an unsere Chance.” Fast wäre Trapp kurz vor der Pause das 1:0 gelungen, doch seinen kunstvollen Freistoß parierte Lukas Königshofer. Zwei Tore in einer Saison hat Trapp, der den VfL beim 3:0 gegen Münster in Führung geschossen hatte, noch nie erzielt, seit seine Profi-Laufbahn 2010/11 bei Union Berlin begann.