Aufgrund von Reparatur- und Wartungsarbeiten können die Kreismeisterschaften im Hallenfußball Ende Dezember nicht in der Kreissporthalle in Ibbenbüren ausgetragen werden. Das berichteten die Westfälischen Nachrichten bereits Ende vergangener Woche. Diese Information stimme so nicht, teilte Rolf Veltmann, Hausmeister der Kreissporthalle, unserer Redaktion am Wochenende mit. Zwar sei es korrekt, dass in der Kreissporthalle in den Weihnachtsferien „Instandsetzungsarbeiten, Wartungsarbeiten von Fachfirmen, (...) und auch Grundreinigungsarbeiten“ durchgeführt würden, allerdings müsse die Nachricht eigentlich lauten: „Die Kreissporthalle in Ibbenbüren steht nicht zur Verfügung, da der Fußballkreis Tecklenburg vergessen hat, die Kreissporthalle zu buchen bzw. anzufragen, ob sie genutzt werden kann.“

Es sei also mitnichten so, dass die Arbeiten in der Kreissporthalle ungeachtet dessen passieren, was dort sportlich geschehen soll. „Ich habe in den Kalender geschaut und hatte in den Weihnachtsferien bis zum ISV-Masters nichts vorliegen, deshalb habe ich den Fachfirmen mitgeteilt, dass sie dann kommen können“, sagt Rolf Veltmann. Eine Anfrage des Fußballkreises, am 28. und 29. Dezember die Kreissporthalle nutzen zu wollen, kam offenbar zu spät für die Planung. „Grundsätzlich unterstützten der Kreis und ich den Sport gerne“, sagt Veltmann. Diese Arbeiten seien nun aber dringend notwendig und in Auftrag gegeben, „damit wir den Betrieb der Sporthalle für alle Sportler weiterhin gewährleisten können“, hatte der Hausmeister keinen Handlungsspielraum mehr.

Damit findet die Endrunde der Frauen und Männer am 28. und 29. Dezember in der Sporthalle Ost in Ibbenbüren statt. Während die Fußballerinnen ausschließlich am Samstag ihren neuen Indoor-König suchen, müssen die Männer freitags und samstags statt. Am 28. Dezember wird zunächst die Zwischenrunde ausgetragen. Daraus qualifizieren sich acht Teams für die endrunde am Samstagabend ab 18.30 Uhr. Die Teilnehmer der Zwischenrunde wurden in den beiden vorturnieren am Samstagin Laggenbeck und Sonntag in Kattenvenne ermittelt. Die Gruppenauslosung lässt auch interessante Spiele hoffen. Während in Gruppe C mit Preußen Lengerich, TuS Recke und Arminia Ibbenbüren gleich drei Bezirksligisten aufeinandertreffen, mischt in Gruppe B kein Bezirksligist mit. Dafür dürfen sich in der gruppe D gleich zwei B-Kreisligisten Hoffnungen auf den Einzug in die Endrunde machen. Mit zwei Bezirksligisten und zwei A-Ligisten scheint die Gruppe A die ausgeglichenste zu sein.

Zwischenrunde in der Halle Ost (Ibbenbüren)

Freitag, 28. Dezember

Gruppe A:

SC Dörenthe, TuS Recke, TuS Graf Kobbo Tecklenburg, Cheruskia Laggenbeck

Gruppe B:

SC Hörstel, Eintracht Mettingen, BSV Brochterbeck, SV Halverde

Gruppe C:

TuS Recke, Arminia Ibbenbüren, Preußen Lengerich, SV Dickenberg

GruppeD:

SF Lotte, SC Halen, SC VelpeSüd, Ibbenbürener SV.