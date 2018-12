Die D-Mädchen der JSG GW/ Preußen Lengerich sind erster Titelträger im Wettbewerb um die Hallenkreismeisterschaft der Nachwuchsfußballer. Sie sicherten sich am Sonntag mit einem 3:2-Sieg im Finale gegen Gastgeber Teuto Riesenbeck den Indoor-Titel und damit den Hattrick. Den Bronze-Rang feierte die DJK Arminia Ibbenbüren mit einem 8:0-Sieg im kleinen Finale gegen den TuS Recke.

Die jungen Mädels lieferten sich in zwei Vierergruppen packende Vorrundenspiele. Für die Überraschung des Tages sorgte die Mädchen von Teuto Riesenbeck. Sie qualifizierten sich mit einer blütenweißen Weste und ohne Gegentreffer für das Semifinale. Für den Gruppensieg sorgte Fieda Stockmann mit dem 1:0-Siegtreffer gegen den zweifachen Cup-Sieger JSG GW/Preußen Lengerich. In der Gruppe A setzte sich die DJK Arminia Ibbenbüren vor dem TuS Recke ohne Gegentor und ohne Punktverlust souverän durch.

Die Lengericher Mädels (Mitte) setzten sich in einem packenden Finale gegen Teuto Riesenbeck mit 3:2 durch. Foto: Walter Wahlbrink

Auch die Teams von der Ibbenbürener SV, Arminia Ibbenbüren 2, Eintracht Mettingen und Falke Saerbeck sprühten vor Spiellaune und zeigten gute Leistungen.

In einem packenden Halbfinale setzte sich die JSG GW/Preußen Lengerich mit einem glücklichen 3:2-Sieg nach Neunmeterschießen gegen den amtierenden Kreispokalsieger Arminia Ibbenbüren durch. Im zweiten Vorschlussrundenspiel feierte Teuto Riesenbeck einen 3:0-Sieg gegen den TuS Recke.

Das Finale zwischen der JSG GW/Preußen Lengerich gegen Teuto Riesenbeck war an Spannung nicht zu überbieten. Dabei brachte Frieda Stockmann den SV Teuto mit einem Doppelpack mit 2:0 in Führung. Die Lengericherinnen ließen sich aber nicht aus der Ruhe bringen und drehten das Spiel in einer starken Phase mit einem Dreierpack innerhalb von vier Minuten. Für die Treffer sorgten Marleen Schäfer (2) und Carolin Greitens. In den Schlussminuten avancierte Lengerichs Torhüterin Pippa Hülsmeier mit tollen Paraden zur Matchwinnerin.

Nach der Vizemeisterschaft im Kreispokal und dem zweiten Rang bei der Hallenkreismeisterschaft haben die Riesenbecker Mädels mehr erreicht als erwartet und können auf die Erfolge stolz sein. Kreisjugendobmann (KJO) Helmut Hettwer aus Lienen war von den Mädels begeistert. „Das war eine echte Werbung für den Mädchenfußball. Ihr seid alle Sieger“, meinte Hettwer bei der Siegerehrung.