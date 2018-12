Verbandsliga-Herren der Tecklenburger Land Volleys übernehmen die Spitze

In den Ligen des Nordwestdeutschen Volleyballverbandes vermelden sowohl die Oberliga-Frauen als auch die Verbandsliga Männer der Tecklenburger Land Volleys am Wochenende Siege. Die Verbandsliga-Herren der Tebus gehen nach den beiden Siegen am Heimspieltag als Spitzenreiter in die vierwöchige Spielpause. Die Oberliga-Frauen belegen als Aufsteiger zur Zeit den zweiten Tabellenplatz.

Oberliga Frauen

VC Osnabrück II – Tebu-Volleys 2:3

Die beiden Aufsteiger zeigten den Zuschauern ein kurzweiliges Volleyballspiel, in dem erst nach dem Entscheidungssatz der Sieger feststand. „Beide Mannschaften haben richtig gut gespielt“, lobte Tebu-Trainer Julian Keller nicht nur seine Mannschaft, sondern auch das Verliererteam. Der Auftaktsatz, in dem die Tebus einige einfache Fehler machten, war lange ausgeglichen. Erst in der entscheidenden Phase übernahmen die Gäste das Ruder und siegten mit 25:19. Im zweiten Satz hatten die Spielerinnen um Trainer Julian Keller zunächst Probleme in der Ballannahme, gerieten mit 0:5 ins Hintertreffen. Beim 23:23 schafften sie den Gleichstand mussten sich aber mit 23:25 geschlagen geben. Mit einem folgenden 25:19 sorgten die Tebus für eine 2:1-Satzführung. In Durchgang vier waren die Kontrahenten zunächst auf Augenhöhe, ehe eine Schwäche zum 19:25-Satzverlust führte. Im Entscheidungssatz zeigten sie die Tebus von ihrer „Schokoladen-Seite“. „Das war richtig klasse.“, schwärmte Julian Keller nach dem deutlichen 15:5-Satzgewinn.

Verbandsliga Männer

Tebu-Volleys II – SG Ofenerdiek/Ofen 3:0

Nicht einmal eine Stunde war gespielt, da konnten die Gäste aus dem Norden schon duschen gehen. „Da war noch die Rechnung aus dem Hinrundenspiel offen. Wir müssen heute gallig sein“, meinte Tebu-Trainer Zoltan Szilágylis. Der Gastgeber ging die Partie konzentriert an, während die Gäste offensichtlich nicht ihren besten Tag erwischt hatten. So setzten sich die Tecklenburger klar mit 25:17, 25:16 und 25:15 durch. Auffälligster Tebu-Spieler war jetzt Lars Fischer. Er glänzte durch seine Aufschläge, „feuerte“ im Angriff aber auch aus allen Positionen.

Tebu-Volleys II – TV Cloppenburg 3:0

„Die Revanche ist gelungen“, freute sich Zoltan Szilágylis nach dem glatten 3:0-Erfolg. Die Hinrundenpartie hatten die Tebus noch mit 1:3 verloren. Diesmal kam der TV Cloppenburg für einen Sieg nicht in Frage. Die Gäste waren zu schwach, um die Tebus ernsthaft in Bedrängnis bringen zu können. In den Durchgängen eins und zwei hatten die Cloppenburger Probleme in der Ballannahme, konnten so nicht ihr Spiel aufziehen. Die Tebus ließen sich vom schwachen Spiel des Gegners nicht anstecken, machten ihr Spiel. Der erste Satz dauerte lediglich sieben (!) Minuten. Für das TE-Team gab es beim 25:12, 25:26 und 25:22 entsprechend keine Probleme. „Im dritten Satz haben wir abgebaut. Da haben wir den Gegner stark gemacht“, war der Tebu-Trainer nicht einverstanden, freute sich dennoch über den klaren Sieg nach nur 48 Minuten.

Bezirksliga Frauen

Eintr. Neuenkirchen – SC Halen II 3:1

Sätze: 25:18, 25:23, 17:25, 25:19.

Tebu-Volleys II – TSV Westerhausen 2:3

Sätze: 25:21, 19:25, 25:23, 19:25, 13:15.

Tebu-Volleys II – SC Halen 1:3

Sätze: 15:25, 25:23, 12:25, 14:25.

Bezirksklasse 2 Männer

Olympia Uelsen - Tebu-Volleys III 3:0

Sätze: 25:17, 25:18, 25:23.