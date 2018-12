Ligaerhalt steht für Preußen Lengerich über allem

Quo vadis, SC Preußen Lengerich? Selten stand eine Mannschaft in den vergangenen Jahren in der Fußball-Bezirksliga zum Jahresabschluss so schlecht da wie Preußen Lengerich. Neun Zähler weist der SCP nach 15 Spieltagen auf, hat gegenüber der Konkurrenz aber auch noch zwei Nachholspiele auszutragen. Dennoch, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits sieben Punkte. Sind die in der Restspielzeit noch aufzuholen? „Ja“, sagt Trainer Pascal Heemann eindeutig.

In den beiden vergangenen Jahren waren FCE Rheine und SuS Neuenkirchen II zum gleichen Zeitpunkt mit elf Punkten Schlusslicht und stiegen am Ende der Saison ab. Nach Zugehörigkeit zur Ober- und Verbandsliga Anfang des Jahrtausends kickten die Preußen von 2004/05 bis 2010/11 in der Bezirksliga, um nach dem Abstieg und dreijähriger Zugehörigkeit zur Kreisliga A wieder in die Bezirksliga aufzusteigen. Hier legten die Preußen einen Durchmarsch hin und stiegen direkt in die Landesliga auf. Nun droht der umgekehrte Weg. Müssen die Preußen nach dem Abstieg aus der Landesliga die Bezirksliga nach nur einer Saison nach unten verlassen? In nahezu allen Statistiken schneiden die Lengericher nicht gut ab. Nicht zuhause und schon gar nicht auswärts war bisher mit den Preußen ein Blumentopf zu gewinnen.

Allerdings erfolgte nach dem Landesliga-Abstieg ein Komplettumbruch. Die Mannschaft wurde kräftig verjüngt. Mit einem Altersdurchschnitt von 19,8 Jahren stellt Preußen Lengerich die mit Abstand unerfahrenste Mannschaft der Liga. Häufig stehen Akteure auf dem Platz, die noch in der A-Jugend spielen können.

„Genau da liegt das Problem“, sagt Pascal Heemann. Er ist überzeugt, dass die Preußen vom Potenzial her Bezirksliga-tauglich sind. „Die Jungs können Fußball spielen. Aber sie lassen nach einem Rückstand zu schnell die Köpfe hängen. Spielerisch waren wir doch in kaum einer Partie dem Gegner wirklich klar unterlegen.“ Derzeit pausiert die Mannschaft. „Die Jungs sollen auch gar nicht an Fußball denken, sondern die Köpfe frei bekommen“, wünscht sich der Coach, der im Herbst Sebastian Ullrich als Cheftrainer abgelöst hat. Für ihn liegt das Hauptproblem im psychologischen Bereich. „Hier werden wir auch ansetzen“, erklärt Heemann. „Fußball spielen können sie alle. In der Hinrunde waren wir allzu oft einfach vom Glück verlassen. Das müssen wir uns wieder erarbeiten. Wenn wir es schaffen, wieder an uns zu glauben und ein bisschen mehr Fortune haben, schaffen wir auch den Klassenerhalt. Dafür werden wir alles tun.“

Vor allem die Torquote sollte sich dafür erhöhen. Mit fünf Treffern führt Martin Fleige die interne Liste an. Zum Vergleich: Der Wilmsberger Alexander Hesener hat bereits 15 Mal getroffen. Dauerbrenner der Preußen ist Torhüter Tim Kipp, der in allen 15 Spielen von der ersten bis zur letzten Minute dabei war. Sascha Höwing, Maximilian Thamm, Tugaus Gündogan und Kaba Lansana bringen es auf 14 Einsätze.

In bisher 139 Spielen dieser Bezirksliga-Saison fielen 535 Tore. Das macht einen Schnitt von 3,85 Treffern pro Partie. Die Heimmannschaften trafen 285 Mal, zudem durften sich die Teams über 250 Auswärtstore freuen. Der erste Abschnitt der Saison brachte 67 Heim- und 43 Auswärtssiege sowie 29 Remis.