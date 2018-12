Ein tolles Bezirksliga-Spiel bekamen die Zuschauer am Sonntag beim 30:29 (17:14)-Sieg der Handball-A-Jugend der JSG Tecklenburger Land gegen den Tabellenführer Arminia Ochtrup zu sehen. Die JSG-Jungs führten schnell mit 5:1, ein sicherer Vorsprung der bis zu Pause verwaltet wurde. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte hatten Maximilian Gamradt und Co. bis zum 22:17 alles im Griff.

Danach zwangen die Gäste mit einer Manndeckung gegen den abermals starken Kim Osterbrink die JSG zu Umstellungen und führten kurz vor Schluss mit 28:27. Doch die JSGler steckten nicht auf, eroberten in Unterzahl Bälle. Cerrah Kaya (29:28) sowie Jan Paul Fledderjohann (30:28) nahmen sich im Abschluss jeweils ein Herz und avancierten so zu den Matchwinnern. „Auch wenn wir zwischendurch Probleme mit einem starken Gegner hatten, am Ende in Unterzahl das Ding zu drehen, Hut ab vor unseren Jungs. Gegen diese Mentalität von uns muss erstmal einer anspielen“, freuten sich die Trainer Kämper/Kuckhermann.

Die weibliche B-Jugend legte am Samstag in Ladbergen gegen Ibbenbüren einen Fehlstart hin. Nach zehn Minuten liefen die Mädels bereits einem Fünf-Tore-Rückstand hinterher (1:6), den sie bis zur Pause auf zwei Treffer reduzierten (8:10). In der zweiten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen. Vier Sekunden vor Ende erzielte Nora Lenfert den 18:18-Ausgleich per Siebenmeter. Tore: Schallenberg (5), Lenfert, Bosse (je 4), Emily Meyer (2) Lara Meyer, Kisker, Reichelt (je 1).

Die weibliche C1 überzeugte auch an diesem Wochenende wieder. Gegen die JSG Handball Ibbenbüren 2 gelang ein klarer 20:12 (7:4)-Heimsieg, wobei eine starke Abwehrleistung den Ausschlag gab. Die Mädchen hielten somit den Anschluss an die Top-Teams aus Greven und Wettringen. Tore: König (1), Stork (2), Kisker (1), Hagelhülsmann (1), Gravemeier (4), Schmidt (1), Lindemann (5), Theis (3), Kraemer (2).

Einen Kantersieg hat die männliche B-Jugend gegen Sparta errungen. Über 50 Minuten wurde mannschaftlich geschlossen gespielt. So blieb der 30:19-Sieg in Lengerich dank eines starken Tormannes Tim Wiemann und einer souveränen Abwehrleistung. Jeder Spieler der JSG trug sich am Sonntag in die Torschützenliste ein.