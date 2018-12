Am Sonntag, 10. März, 2019, geht es mit dem zweiten Saisonteil in der Fußball-Bezirksliga 12 weiter. Für Preußen Lengerich wird es eine Woche früher bereits wieder ernst. Am 3. Februar holt das Schlusslicht die am 2. Dezember ausgefallene Partie gegen Vorwärts Wettringen nach und startet dann das Unternehmen Klassenerhalt. Die am vergangenen Sonntag, 9. Dezember ausgefallene Heim-Begegnung gegen Germania Horstmar ist für den 2. März neu angesetzt.

Die Nachholspiele:

3. Februar

Preußen Lengerich – Vorwärts Wettringen

Blau-Weiß Aasee – Emsdetten 05

VfL Wolbeck – SC Greven 09

SC Altenrheine – 1. FC Gievenbeck U23

2. März

Preußen Lengerich – Germania Horstmar