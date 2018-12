SV Meppen - SF Lotte: Einziges Vater-Sohn-Duell der 3. Liga

Weihnachten steht vor der Tür. Familien kommen zusammen, sind bester Laune und freuen sich. Ob das auch im Hause Neidhart so sein wird, scheint fraglich. „Doch, doch“, versichert Nico augenzwinkernd. „Da wird es keine Probleme geben.“ Ausgerechnet kurz vor den Festtagen steht das einzige Vater-Sohn-Duell der 3. Liga an, wenn am Samstag der SV Meppen mit Trainer Christian Neidhart die Sportfreunde Lotte mit dessen Sohn Nico empfängt. Egal wie es ausgeht, „wir werden so oder so Weihnachten zusammen feiern“, ist sich der 24-jährige SFL-Linksverteidiger sicher.

Nico wohnt in Lotte, Vater Christian mit seiner Familie nur einen Katzensprung entfernt in Hasbergen. „Da ist es doch klar, dass wir über die Feiertage zusammen kommen“, stellt sich die Frage für den jungen Kicker gar nicht. „Ganz neu ist es für uns auch nicht. Wir haben ja schon einige Male gegeneinander gespielt. Aber einen gewissen Charme hat das Duell schon.“

Dennoch, ein wenig mulmig ist beiden doch. Der SV Meppen steht mit 19 Zählern auf einem Abstiegsrang, die Sportfreunde mit 23 Punkten ein wenig besser da, sicher fühlen können sie sich aber auch nicht. Sollte Lotte gewinnen, kämen aber wohl schwere Zeiten auf die Emsländer zu.

Nico Neidhart (links) von SF Lotte und sein Papa Christian, Trainer des SV Meppen, stehen sich am Samstag im einzigen Vater-Sohn-Duell der 3. Liga gegenüber Foto: Mrugalla

Die haben sich nach einem ganz schwachen Saisonstart ein wenig berappelt. Trainer Christian Neidhart erklärte in einem Gespräch mit dem NDR jüngst, bis zur Winterpause auf 20 Punkte kommen zu wollen. Bei einem Unentschieden hätte der SV Meppen diese Marke erreicht. Ein solches Ergebnis wäre für den Familienfrieden im Hause Neidhart sicherlich auch das Beste.

„Nix da“, erklärt Nico. „Wir werden alles tun, um zu gewinnen. Meppen hat eine starke Mannschaft. Die werden den Klassenerhalt schaffen. Und ich drücke ihnen die Daumen. Meinetwegen können sie alles gewinnen, aber eben erst nach unserem Spiel.“

In der Regel telefonieren Vater und Sohn täglich miteinander. Dabei steht der Fußball stets im Mittelpunkt. Derzeit fahren die beiden auf Sparflamme, was die gemeinsamen Gespräche angeht. „In dieser Woche rede ich nur mit Mama“, erklärt Nico und verweist darauf, wie ehrgeizig er und sein Vater sind. „Ab Samstagabend steht dann auch bei uns beiden wieder der Fußball im Mittelpunkt“, ist sich der Verteidiger sicher.

Für den 24-Jährigen war der Wochenstart gewiss angenehmer als für seinen Vater. Mit dem glücklichen 2:2 in Würzburg feierten die Sportfreunde am Sonntag einen Punktgewinn. Nach der Regeneration am Montag und einem freien Dienstag kam die Mannschaft am Mittwoch erstmals wieder zusammen. Erst am Samstag macht sich die SFL-Crew auf den Weg ins nahe Meppen. Fehlen wird dann Michael Schulze wegen der fünften gelben Karte. Große Fragezeichen stehen weiter hinter Alexander Langlitz und Lars Dietz, deren muskulären Probleme noch immer nicht abgeklungen sind.

Für den SV Meppen läuft es im „verflixten zweiten Jahr“ nach einer bemerkenswerten Premierensaison (58 Punkte) noch nicht rund. Mit 19 Zählern finden sich die Emsländer auf einem Abstiegsrang wieder. „Allerdings scheinen die das Pech in dieser Saison regelrecht anzuziehen“, weiß Nico Neidhart. Mehrfach bereits kassierte der SVM in der Nachspielzeit einen entscheidenden Treffer und verpasste so den Sieg oder ein Remis. Am vergangenen Samstag bezogen die Niedersachsen eine höchst unglückliche 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern, obwohl sie über 90 Minuten die bessere Mannschaft waren. Zuhause läuft es zumeist aber rund. 13 der 19 Punkte (vier Siege) fuhr der SVM in der Hänsch-Arena ein.

Geht es nach Nico Neidhart, wird es vorerst auch dabei bleiben. Bevor gemeinsam Weihnachten gefeiert wird, will er seinem Vater noch ein Schnippchen schlagen und alle drei Zähler mit nach Lotte nehmen. Dass er sich um des Familienfrieden-Willen zurückhalten könnte, steht nicht zu befürchten. Davon ist auch sein Trainer Nils Drube überzeugt: „Der Nico ist richtig ehrgeizig. Der gehörte schon im Hinspiel zu den besten und wird am Samstag diese Leistung wiederholen wollen. Davon bin ich mir ganz sicher.“