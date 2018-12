Man kommt nicht drumherum, diesen Sieg als faustdicke Überraschung zu bezeichnen. Die Basketballer des TV Ibbenbüren sind im WBV-Pokal eine Runde weiter gekommen. Im Achtelfinale besiegten sie am Dienstagabend das Regionalliga-Spitzenteam Hertener Löwen in deren Halle mit 101:81. „Mit den Gegebenheiten und nach unserem Saisonverlauf war das überraschend“, gab auch ein gut gelaunter TVI-Coach Christian Beuing am Mittwoch zu.

Das fiel ihm auch nicht schwer, denn mit seiner Mannschaft war er am Abend vorher logischerweise extrem zufrieden. Potenzial, Qualität, das hatten die TVI-Basketballer schon häufiger angedeutet. In Herten riefen sie es über 40 Minuten ab. „Das war sogar schon über Potenzial“, war Beuing ehrlich. Denn ihm standen nur acht Spieler zur Verfügung. Und von denen bekam Malte Wilken nicht ganz so viel Spielzeit wie die anderen. Kapitän Benjamin Fumey spielte nur rund 20 Minuten, weil er früh mit drei Fouls belastet und auch erst 20 Minuten vor Spielbeginn in der Halle war.

Daran machte Christian Beuing auch den Hauptgrund für den Auswärtserfolg und den Einzug ins WBV-Pokal-Viertelfinale fest: „Herten hat uns unterschätzt“, ist sich Beuing sicher. Und während der TVI seinen Gegner vor allem im 1. Viertel total überrannte und sich in einen Rausch spielte, wussten die Hertener Löwen nicht, wohin mit sich und bekamen schließlich auch die Kurve zu keinem Zeitpunkt des Spiels mehr.

Mit starker Defensivleistung und guten Entscheidungen in der Offensive lag der TVI nach den ersten zehn Minuten schon mit 35:20 vorne. Diesen Vorsprung gaben sie nicht mehr her, zur Pause führten sie 59:41.

Zentraler Punkt war neben der Einhaltung des Matchplans auch, dass der TVI ein gutes Händchen bei den Drei-Punkte-Würfen hatte. 14 Dreier fielen, Jeremy Lewis bestach mit fünf getroffenen, aber auch Romello Steffen (3), Omar Zemhoute (2), Jamal Tahraoui (2), Daniel Boahene (1) und Kai Patte (1) waren von außen erfolgreich. Zudem kam eine Freiwurfquote von 90 Prozent (26/29). Herausheben wollte Christian Beuing keinen. „Das war durch die Bank sehr, sehr stark“, lobte er die Teamleistung.

Nun ist Wunden lecken angesagt, Anfang Januar kommen die Hertner Löwen in der Meisterschaft nach Ibbenbüren. Erwartungsgemäß mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch und sicherlich ohne, dass sie den TVI noch einmal unterschätzen. Nach der sportlichen Krise seit Herbst war der Jahresabschluss versöhnlich. „Die Jungs waren völlig K.o., aber die Stimmung war super. Besser hätte es am Ende dieser Halbsaison nicht laufen können“, resümierte Christian Beuing. Manager Tobias Hülsmeier sagte: „Glückwunsch ans Team und an den Coach. Nun gehen wir zumindest etwas druckfreier in die Pause.“

TV Ibbenbüren: Lewis (25/5 Dreier), Zemhoute (25/2), Tahraoui (18/2), Steffen (15/3), Boahene (8/1), Fumey (6), Patte (3/1), Wilken (1).