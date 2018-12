Bruns und Heger hören auf

Sebastian Bruns und Mirco Heger, seit nunmehr zweieinhalb Jahren als gleichberechtigtes Duo erfolgreich in verantwortlicher Position tätig, werden ihr Engagement bei ihrem Heimatverein zum Saisonende beenden – unabhängig vom möglichen Aufstieg in de Bezirksliga.

Drei gemeinsame Jahre, das war immer die Basis der Gespräche mit den Verantwortlichen, bevor es überhaupt zu einer Zusammenarbeit kam. Nun befinden sich beide in eben jenem dritten Jahr, es musste eine Entscheidung her. „Und diese fiel unglaublich schwer“, sagen beide Trainer unisono. Es ist sowohl für Mirco Heger als auch für Sebastian Bruns nicht irgendeine Aufgabe, es ist eine echte Herzensaufgabe. Beide sind extrem eng in ihrer Heimat verwurzelt, werden auch in Zukunft ihren engen Draht zum Verein aufrecht erhalten.

Christian Recker, Vorsitzender der Fußball-Abteilung beim SC Hörstel, hatte den Abschied der beiden ein wenig befürchtet. „Sie hatten es immer mal wieder angedeutet“, hatte Recker bis zum Ende dennoch gehofft, beide halten zu können. „Wir sind superzufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft, beide waren absolut die erste Priorität“, habe der Vorsitzende noch keinen Plan B in der Tasche. Es gebe auch „überhaupt kein böses Blut“. Christian Recker hat vollstes Verständnis für die Entscheidung der beiden: „Wir gehen komplett im Guten auseinander.“ Was ihm schon eher ein wenig Sorgen bereitet, ist die Frage, wie das kommende halbe Jahr laufen wird.

„Das ist ein ganz, ganz sensibles Thema, ich hoffe, die Mannschaft nimmt es an“, ist Recker lange genug im Geschäft, um zu wissen, wie schwierig es für Spieler ist, zu wissen, dass die Trainer den Verein verlassen werden. Davon wollen Sebastian Bruns und Mirco Heger aber nichts wissen, sie blicken durchweg positiv nach vorne. „Wir werden noch einmal richtig Gas geben und haben alle ein gemeinsames Ziel“, sagt Heger. In die ähnlich Kerbe schlägt sein Amtskollege Bruns: „Wir werden die Zeit richtig intensiv gestalten, ich hoffe, die Mannschaft will uns den Abschied noch schwerer machen, als er ohnehin schon wird.“

Wie es persönlich mit den beiden scheidenden Übungsleitern weitergehen wird, ist völlig offen. „Mir hat das Trainersein absolut zugesagt, aber ich möchte jetzt auch Zeit für Dinge außerhalb des Fußballs haben“, will sich Heger vermehrt seiner Familie widmen. Ebenfalls nicht festlegen will sich Sebastian Bruns. „Wenn es was Interessantes gibt, werde ich mir das sicherlich mal anhören“, blickt er gelassen nach vorne.

Für den SC Hörstel will Christian Recker nun „in Höchstgeschwindigkeit“ dafür sorgen, einen neuen Mann für die kommende Saison zu präsentieren. Der Vorsitzende hat bereits „ein paar Namen auf dem Zettel“, in naher Zukunft sollen die ersten Gespräche geführt werden.

Was die Zielsetzung für die Rückrunde betrifft, geben sich sowohl Sebastian Bruns als auch Mirco Heger eher zurückhaltend. „Gut aus der Winterpause kommen und möglichst lange oben dran bleiben“, geben beide als Parole aus, wohlwissend, dass bei nur einem Zähler Rückstand auf Spitzenreiter SC Halen das erneute Verpassen des Bezirksliga-Aufstiegs nicht den gewünschten krönenden Abschied bedeuten würde.