Der Spitzenreiter der Kreisliga A, der SC Preußen Lengerich, ist vorzeitig ausgeschieden. Für die größte Überraschung sorgte der SV Teuto Riesenbeck mit einem 1:0-Sieg gegen Preußen Lengerich und qualifizierte sich als Gruppenzweiter für die Finalrunde in Saerbeck. Auch Bezirksligist Arminia Ibbenbüren musste die Segel vorzeitig streichen.

Für weitere Überraschungen sorgten B-Ligist JSG Büren/Piesberg und Falke Saerbeck als Tabellensiebter der Kreisliga A, die beide als Gruppenerster die Endrunde erreichten. Die JSG Westerkappeln/Velpe und SW Lienen scheiterten nur ganz knapp aufgrund des schlechteren Torverhältnisses.

Folgende sechs Teams haben sich für die Finalrunde am 19. Januar 2019 in Saerbeck qualifiziert: Falke Saerbeck, JSG Büren/Piesberg, SF Lotte, Eintracht Mettingen, Ibbenbürener SV und Teuto Riesenbeck. Der neue Titelträger nimmt am 9. Februar 2019 in Beckum an der Hallenwestfalenmeisterschaft teil.