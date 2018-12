Terminansetzungen: VfL Osnabrück gegen SF Lotte an einem Montag

Lotte/Osnabrück -

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 24 bis 32 in der 3. Liga terminiert. Der VfL Osnabrück bestreitet das Derby bei Preußen Münster am Samstag, 16. Februar, und daheim die Sportfreunde Lotte unter Flutlicht am Montag, 1. April.