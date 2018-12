Es hat etwas von Familientreffen, nicht nur wegen des Vater-Sohn-Duells, wenn Trainer Christian Neidhart als Gegner auf seinen Sohn Nico trifft. Neben dem VfL Osnabrück ist der SV Meppen mit etwa 80 Kilometern Distanz der Verein in unmittelbarer Nachbarschaft der Sportfreunde Lotte. Mit Max Wegner, Nico Granatowski und dem derzeit verletzten Luca Tankulic stehen zudem drei Ex-Lotter in Reihen der Emsländer. Schließlich stammt SFL-Videoanalyst Christoph Röttger aus Meppen. Da wird am Samstagnachmittag in der Hänsch-Arena ordentlich Wiedersehen gefeiert im Derby zwischen dem SV Meppen und SF Lotte.

Im Hinspiel trennten sich beide Seiten 0:0. Ein Ergebnis, mit dem zumindest die Sportfreunde leben könnten, wenn auch Trainer Nils Drube klar sagt: „Wir spielen auf Sieg.“ Dabei macht er deutlich, dass seine Mannschaft unbeschwert auflaufen könne, weil der größere Druck auf Seiten der Hausherren liege. „Die müssen ja quasi gewinnen“, meint der SFL-Coach. Und doch spricht er „von einem perfekten Spiel für uns zum Abschluss. Es ist ein Derby, das Stadion dürfte sich zu einem Hexenkessel entwickeln, die Stimmung wird gut sein. Darauf sollten wir uns freuen.“ Drube erwartet ein hitziges und emotionales Spiel, in dem die Hausherren von Beginn an voll draufgehen werden. „Wir müssen den Fight annehmen“, so Drube. „und vor allem kühlen Kopf bewahren. Meppen ist eine spielstarke, intelligente Mannschaft, zudem sehr heimstark. Da müssen wir uns auf unsere Tugenden besinnen und gegen den Ball gut arbeiten.“

Genau das habe seine Mannschaft zuletzt ausgezeichnet. Deshalb zieht Nils Drube nach Abschluss der Hinrunde ein positives Fazit. Grund abzuheben gebe es aber keinen: „Wir müssen demütig bleiben, fordert der Coach. „Die Rückrunde wird brutal hart.“ Deshalb sei es enorm wichtig, mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause zu gehen.

Fehlen wird der gelb-gesperrte Michael Schulze. Dagegen können Alexander Langlitz und Lars Dietz nach überstandenen Oberschenkelproblemen auflaufen. Beide haben zuletzt normal trainiert.

► Mit Torhüter Yannick Zummack, dessen Vertrag aufgelöst wurde, steht der erste Abgang fest. Mit einem Nachfolger als dritter oder auch zwei Keeper steht Lotte in Kontakt.

SV Meppen: Domaschke - Jesgarzewski, Puttkammer, Komenda, Amin - Ballmert, Leugers - Kleinsorge, M. Wagner, Granatowski - Proschwitz-

SF Lotte: Kroll - Neidhart, M. Rahn, Straith, Al-Hazaimeh - Karweina, Chato, J. Hofmann, Lindner - Oesterhelweg, Wegkamp.

SFL-Gelbsperren drohen: Chato (4).

Schiedsrichter: Henry Müller (30, Cottbus)

Anstoß: Samstag, 14 Uhr, Hänsch-Arena.

Nächstes SFL-Spiel : Freitag, 25. Januar 2019, 19 Uhr, gegen TSV 1860 München (Frimo Stadion).