Die RSG „ Teuto“ Antrup-Wechte hielt jetzt in der Zweifachsporthalle Lengerich ihre Weihnachtsfeier ab. In gemütlicher Atmosphäre präsentieren die Sportlerinnen mit vollem Eifer ihre neu erlernten Übungen. Das Highlight war der gemeinsame Auftritt von allen Sportlerinnen. Dafür war in der vergangenen Woche fleißig trainiert worden.

Es gab insgesamt vier Weihnachtsgruppen, mit zwölf bis 14 Sportlerinnen pro Gruppe, die ihre Weihnachtschoreographien präsentierten. Zum Abschluss wurde „Menschenmemory“ gespielt. Nach der Teamarbeit folgte die große Bescherung, bei der jede Sportlerin ein Geschenk bekam.

Am Montag folgte direkt das nächste Highlight für die Sportlerinnen der RSG, das alljährliche Wichteln. Dieses Jahr mussten die Geschenke mit dem Buchstaben P anfangen. Insgesamt haben 49 Sportlerinnen mitgewichtelt.

Im neuen Jahr geht es am 7. Januar mit dem Training weiter. Am 10. Februar 2019 steht dann das erste Turnier für die Sportlerinnen der RSG „Teuto“ Antrup-Wechte auf dem Plan, das Ranglistenturnier in Stadtlohn.