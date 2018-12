VfL Osnabrück will Auswärtsbilanz in Würzburg aufrecht erhalten

Zu Weihnachten, klar, da darf man sich etwas wünschen. Daniel Thioune hat seinen Wunschzettel auch schon fertig. Zumindest, was das Sportliche angeht. Der Trainer des VfL Osnabrück würde im letzten Spiel des Jahres am Samstag ab 14 Uhr bei den Würzburger Kickers gerne drei Punkte mitnehmen. Mindestens einer sollte es auf jeden Fall werden. Dann würden die Lila-Weißen auswärts weiter ungeschlagen bleiben. Und noch etwas: Gerne würde Thioune auch die eine oder andere Verstärkung im neuen Jahr sehen.

Insgesamt ist er jedoch mit dem Verlauf der Hinserie zufrieden. Logisch, steht der VfL nach der letztjährigen Katastrophensaison doch überraschend punktgleich mit Spitzenreiter Karlsruher SC auf dem zweiten Tabellenrang. Auch wenn es mit einem späten Ausgleichs- oder Siegtor in dieser Saison schon mehrfach geklappt hat, möchte Thioune in Würzburg einen Rückstand unbedingt vermeiden. Mit dem 2:1-Sieg in der Hinrunde am ersten Spieltag gegen Würzburg fing die Erfolgstory an, im letzten Spiel des Jahres soll sie gegen die Unterfranken auch noch nicht enden.

Hinter den Kickers liegt ein Wellental der Gefühle. Die bisherige Spielzeit hatten sie sich auf jeden Fall anders vorgestellt. Nur zwei Siege in den zurückliegenden zehn Begegnungen sind ein Beleg dafür. Bemerkenswert: Nicht einmal gelang es ihnen, mit 1:0 in Führung zu gehen. Auf der anderen Seite sind sie auch seit vier Spielen unbesiegt. Vor einer Woche gegen SF Lotte deuteten die Rothosen ihre Gefährlichkeit an. 2:2 hieß es am Ende, die Elf von Trainer Michael Schiele war jedoch nahe dran am Sieg, scheitete aber einmal mehr an ihrer eigenen Abschlussschwäche. Wieder dabei ist Mittelfeldspieler Janik Bachmann, der gegen Lotte gelb-gesperrt zuschauen musste.

Angesichts der Tabellensituation reist der VfL als Favorit an. Trainer Daniel Thioune hebt dennoch warnend den Zeigefinger: „Wir sind demütig, wir wissen, woher wir kommen. Daher müssen wir auch in Würzburg wieder viel investieren. Denn wir wollen immer die maximale Punktausbeute liefern.“ Am Freitag machten sich die Osnabrücker nach dem morgendlichen Training auf die Reise gen Bayern. Nicht mit im Bus saßen Anas Ouahim (Muskelzerrung) und Felix Schiller (Schulterprellung). Auch Steffen Tigges muss wegen einer Zahn-OP passen. Einen Grund, die Startelf von Unterhaching zu ändern, hat Trainer Daniel Thioune nicht.

Der blickt auf eine sehr erfolgreiche Hinrunde zurück: „Wir waren fußballerisch zumeist dominant. Da haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht. Vieles war zuletzt richtig, aber wir können uns noch verbessern.“

Würzburger Kickers: Bäthge - P. Göbel, Hägele, Schuppan, Kurzweg - Kaufmann, Gnaase, Bachmann, Skarlatidis - Baumann, Ademi.

VfL Osnabrück : Körber - Renneke, Susac, Trapp, Dercho - U. Taffertshofer, Engel - Heider, Blacha, Farrona Pulido - Alvarez.

VfL-Gelbsperren drohen : Blacha (4), Alvarez (4).

Schiedsrichter : Florian Lechner (27, Hornstorf)

Anstoß : Samstag, 14 Uhr, Flyeralarm-Arena.

Nächstes VfL-Spiel : Samstag, 26. Januar, 14 Uhr gegen SV Meppen (Bremer Brücke).