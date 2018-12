VfL Osnabrück geht nach 2:1-Sieg in Würzburg als Wintermeister ins neue Jahr

Pünktlich vor Weihnachten ist das Glück zum VfL Osnabrück zurückgekehrt. Nachdem die Lila-Weißen vor einer Woche punkt- und torgleich nur aufgrund der weniger erzielten Treffer die Herbstmeisterschaft an den Karlsruher SC abtreten mussten, geht die Crew von Trainer Daniel Thioune als Wintermeister ins neue Jahr. Mit 2:1 setzte sich der VfL nach einem 0:1-Rückstand am Samstag bei den Würzburger Kickers durch, während der KSC nicht über ein 1:1 gegen Eintracht Braunschweig hinauskam.

Glück und Können bescherten den letztlich verdienten Sieg. Nach der Würzburger Führung durch Kaufmann (31), bescherte Manuel Farrona Pulido nur fünf Minuten später den Ausgleich.

In der 57. Minute wusste sich einmal mehr Torhüter Nils Körber auszuzeichnen, als er einen Strafstoß von Ademi nach Handspiel von Marc Heider, glänzend parierte. Dann war es mit Felix Agu ausgerechnete der kleinste Osnabrücker, der nach Maßflanke von Alvarez per Kopf zum entscheidenden 2:1 traf.

Der Linksfuß gab sich dennoch ganz bescheiden: „Der Sieg ist das beste Weihnachtsgeschenk, das man sich selbst machen kann. Unsere Hinrunde ist sehr gut verlaufen, deshalb wollten wir unbedingt als Tabellenführer in die Pause gehen.“

Letztlich zufrieden war logischerweise auch Trainer Daniel Thioune. Der hatte zwar gefordert, einen Rückstand zu vermeiden, war dennoch glücklich über die drei Punkte: „Wenn ich das große Ganze betrachte ist es ähnlich wie in den vergangenen Spielen. Wir drehen wieder Mal in einer erstaunlichen Weise das Spiel. Nachdem wir einige Chancen ausgelassen und deutlich mehr Ballbesitz hatten, fällt das 1:0 für Würzburg. Aber wir haben eine starke Mentalität und haben weiter unseren Fußball gespielt. Der Wendepunkt war der gehaltene Elfmeter. Matchwinner war heute Felix Agu. Vor dem Gegentor hat er nicht so gut ausgesehen, eine Stunde später hatte er dann alles richtig gemacht.“

Torhüter Nils Körber glaubt, dass mit dem VfL auch im neuen Jahr zu rechnen ist: „Wir haben seit dem Sommer eine Konstanz in unsere Leistungen bekommen, die für unser Spiel sehr wichtig ist. Die Pause wird uns jetzt dennoch gut tun. Wir hatten sehr viele, sehr intensive Spiel, in denen wir natürlich viel Kraft gelassen haben. Die Dinge, die in der Hinrunde gut liefen, wollen wir mitnehmen - die schlechten Dinge werden wir aufarbeiten und verbessern. Einen Elfmeter zu halten ist immer ein besonderes Gefühl.“

Würzburg er Kickers: Drewes - Hägele, Schuppan, Göbel (86. Hajtic), Kurzweg (66. Wagner) - Kaufmann, Gnaase (80. Küc), Bachmann, Skarlatidis - Baumann, Ademi

VfL Osnabrück: Körber - Engel, Susac, Trapp, Agu - Taffertshofer, Danneberg (77. Pfeiffer) - Alvarez (84. Amenyido), Blacha, Farrona Pulido (90. Dercho) - Heider

Tore: 1:0: Kaufmann (32.), 1:1: Farrona Pulido (36.), 1:2: Agu (73.). Schiedsrichter: Florian Lechner (Hornstorf) - Gelbe Karten: Schuppan, Bachmann, Kurzweg - Engel, Heider, Farrona Pulido. Zuschauer: 4.876.