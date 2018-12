Sportfreunde Lotte geben sich nach Niederlage in Meppen kämpferisch

Die Enttäuschung stand ihnen ins Gesicht geschrieben. „Wir wollten unter allen Umständen vermeiden, mit einem negativen Ergebnis in die Winterpause zu gehen, wollten unbedingt drei Punkte mitnehmen. Jetzt stehen wir mit leeren Händen da. Das ist mehr als ärgerlich“, fasste Nils Drube seine Gemütslage und die der Spieler zusammen. Mit 0:2 hatten zuvor die Sportfreunde Lotte beim SV Meppen verloren, obwohl sie 30 Minuten die bessere Mannschaft waren und das 1:0 mehrfach auf dem Fuß hatten. „Aber Fußball ist nun mal ein Ergebnissport“, fuhr Lottes Trainer fort. „Wir lassen die Chancen liegen, Meppen dagegen zeigt sich absolut effektiv.“

Den Kopf in den Sand stecken, wollen er und die Mannschaft aber nicht. Anders als sonst bildeten sie auch nach dem Spiel einen Mannschaftskreis und schworen sich auf die Rückrunde ein. „Trotz des Negativergebnisses zum Jahresende“, erklärte Drube, „ist der Weg, den wir eingeschlagen haben, absolut richtig. Und wir stehen immer noch über dem Strich.“

SV Meppen - SF Lotte 2:0 (22.12.2018) 1/39 Mit 0:2 mussten sich die Sportfreunde Lotte in roten Trikots im letzten Spiel des Jahres beim SV Meppen geschlagen geben. Foto: Mrugalla, Frank Diederich

Das war zum jetzigen Zeitpunkt bei seiner Amtsübernahme nicht unbedingt zu erwarten. Auch wenn die Sportfreunde seit vier Spielen sieglos sind und der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz nur noch zwei Zähler beträgt, hat die Mannschaft das Zeug dazu, die Liga zu erhalten. „Dafür werden wir alles tun und in der Wintervorbereitung intensiv arbeiten. Ich bin zuversichtlich“, versprüht der Trainer Optimismus.

Deutlich in Meppen wurde allerdings, dass es vor allem offensiv an Qualität mangelt. Nach dem 2:0 zur Pause hat sich SV Meppen im zweiten Durchgang zurückgezogen, hat defensiv zwei Ketten aufgebaut. Lotte war fortan nicht mehr in der Lage, diese Wand aufzubrechen, verzeichnete dabei keine zwingende Möglichkeit mehr. So ist es nachvollziehbar, dass das Trainerduo Nils Drube und Sven Hozjak den Kader verändern will. Ihr Wunschzettel lautet: Verkleinerung des Kaders durch fünf oder sechs Abgänge bei gleichzeitiger Verstärkung durch drei Offensivleute. Angedacht sind unter anderem Leihgeschäfte mit Zweitligisten.

Wie wichtig eine Verstärkung für die Abteilung Attacke sein kann, untermauerte am Samstag Nick Proschwitz. Den wuchtigen Angreifer hatte der SV Meppen während der Saison noch verpflichtet. Er schlug gleich voll ein und brachte die Emsländer auch am Samstag mit deren ersten Chance per Kopf in Front (29.) War Lotte bis dahin die bessere Mannschaft und drauf und dran, selbst das 1:0 zu erzielen, entwickelte sich nun ein ganz anderes Spiel. Matthias Rahn mit einer frechen Bogenlampe fast von der Mittellinie und Adam Straith mit einem Kopfball an die Latte hatten einen Lotter Treffer verpasst. Stattdessen untermauerten die Hausherren ihre Effektivität und erhöhten noch vor der Pause auf 2:0 – mit ihrer zweiten Möglichkeit. Einen Konter nach einem Freistoß für Lotte, schloss Innenverteidiger Julian von Haacke ab.

Das war der Knockout für die Sportfreunde. Die fanden gegen tief stehende Meppen­er im zweiten Durchgang nicht mehr ihre Linie, verloren phasenweise sogar die Ordnung. So war der SVM letztlich einem 3:0 näher als die Gäste dem Anschlusstreffer und verdienten sich aufgrund der soliden zweiten Halbzeit den Sieg.

„Wir haben es im ersten Durchgang versäumt, für klare Verhältnisse zu sorgen“, brachte es Sinan Karweina auf den Punkt. „Gehen wir in Führung, was ja möglich war, läuft alles ganz anders. Nun müssen wir die Köpfe frei kriegen. Dann ist mit uns zu rechnen.“

SV Meppen: Domaschke - von Haacke (66. Jesgarzewski), Puttkammer, Komenda, Amin - Ballmert, Leugers (46. Granatowski) - Kleinsorge, M. Wagner - Undav (77. Vidovic), Proschwitz.

SF Lotte : Kroll - Langlitz (73. Wendel), Rahn, Straith, Al-Hazaimeh - Chato, Dietz - Karweina, Hofmann (46. Reimerink), Oesterhelweg (61. Lindner) - Wegkamp.

Tore: 1:0 Proschwitz (29.), 2:0 von Haacke (44.). - Schiedsrichter : Henry Müller (30, Cottbus). - Gelbe Karten: - Oesterhelweg, Reimerink, Karweina, Dietz. - Zuschauer: 7009 (davon 300 aus Lotte).

Trainerstimmen:

Nils Drube (SF Lotte): „Fußball ist ein Ergebnissport. Da nützt es nichts, wenn man lange die dominierende Mannschaft ist. Das was wir uns vorgenommen haben, hat meine Mannschaft bei einem heimstarken Gegner gut umgesetzt. Aber wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Mit dem 0:1 ändert sich das Spiel komplett. Vor dem 0:2 haben wir uns sehr naiv angestellt. Dann wurde es natürlich richtig schwer. Wir haben alles versucht, aber Meppen hat es dann gut gemacht. Es ist einfach nicht unsere Stärke, viele Torchancen herauszuspielen. Aber insgesamt ist der Weg, den wir eingeschlagen haben, absolut richtig. Auch wenn wir heute verloren haben, stehen wir immer noch über dem Strich.“

Christian Neidhart (SV Meppen): „In der ersten Halbzeit war Lotte überlegen. Sie haben sehr kompakt in der Mitte gestanden. Da haben wir uns lange schwer getan. Mit unserer ersten Chance machen wir das 1:0. Wir haben in der Woche Standards trainiert und gehen jetzt nach einem Standard in Führung. Das freut einen. Danach hat sich das Spiel ja auch geändert. In der zweiten Halbzeit haben wir mit zwei Ketten agiert, kaum noch eine Chance des Gegners zugelassen. Das haben wir sehr gut gemacht.“