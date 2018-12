Das Tischtennis-Weihnachtsturnier des SV Cheruskia Laggenbeck hat mittlerweile einen festen Platz im Terminkalender gefunden. Auch die neue Terminierung hat sich bewährt, bereits zum dritten Mal wird die traditionsreiche Veranstaltung direkt nach den Feiertagen ausgetragen. So werden in der Laggenbecker Halle am Burgweg am Donnerstag und Freitag wieder in zahlreichen Konkurrenzen die Sieger ermittelt.

Doch das Turnier bietet viel mehr als den reinen sportlichen Reiz. Für viele Stammgäste ist es das alljährliche Treffen unter Freunden. Klönen in einer gemütlichen Atmosphäre hat für viele Teilnehmer einen ebenso hohen Wert wie der Kampf um Punkte an den Platten. Und dennoch haben sich die Turnier-Organisatoren um Lukas Gustenberg wieder einiges an Neuerungen überlegt, um die Veranstaltung noch attraktiver zu gestalten. So wird es in keiner Konkurrenz mehr Dreier-Gruppen geben. Alle Teilnehmer sollen in Fünfer-Gruppen untergebracht werden, damit je vier Spiele gewährleistet sind. Mindestens jedoch hat jeder Teilnehmer drei Spiele. „Damit kommen alle Aktiven auf ihre Kosten, auch wenn es dadurch möglicherweise etwas länger dauert“, nimmt Lukas Gustenberg die Verzögerungen in Kauf.

Die höchste Spielklasse (Mannschaft A) wird als Teamkonkurrenz ausgetragen, im Vorjahr wurde hier noch ein Einzelsieger gekürt. Um das Teilnehmerfeld für noch mehr potenzielle Spieler zu öffnen, wurde zudem eine Spielklasse „Mannschaft F“ installiert, damit sich die Aktiven möglichst mit einer gleichstarken Konkurrenz messen können.

Eine große Änderung gibt es auch grundsätzlich im Bereich der Nachwuchsklassen. Wie auch im Seniorenbereich werden die Klassen nicht mehr nach Alter sortiert, sondern analog zu den Senioren nach TTR-Werten. „Mit dem Ziel ,ausgeglichenere Klassen und bessere Spiele für alle Teilnehmer zu bekommen“, erläutert Gustenberg diese Veränderung.

Los geht es in Laggenbeck bereits am Donnerstagmorgen um 10 Uhr mit den Spielen der Konkurrenz „Nachwuchs C“, der Turniertag am Donnerstag endet um 18.30 Uhr mit den Senioren 40. Am Freitag um 10 Uhr starten dann die Spieler der Klasse „Nachwuchs D“, das Turnier endet am Freitagabend um 18 Uhr mit der neuen Konkurrenz „Mannschaft F“, an der maximal 32 Teams teilnehmen können. In den Mannschaftklassen A bis F dürfen sich die Top-Drei-Platzierten sogar über Siegprämien freuen, die gestaffelt sind von 100 Euro für Rang 1 über 80 Euro für Platz zwei bis hin zu 60 Euro für den Bronzerang.