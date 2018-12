Die Sportfreunde Lotte haben vorzeitig den Vertrag mit Jugendkoordinator Klaus Bienemann bis Sommer 2020 verlängert. Damit steht der positiven Weiterentwicklung im Jubiläumsjahr 2019 - 90 Jahre Sportfreunde Lotte - weiterhin eine große Portion Erfahrung zur Verfügung. Dazu gesellt sich ein hervorragendes Netzwerk. Das bisherige Engagement hat viel Gutes bewirkt. So konnte man erfahrene Trainer für den Verein gewinnen. Das dies eine Sogwirkung auf junge Talente bewirkt, machen viele Neuverpflichtungen seit dem Amtsantritt von Klaus Bienemann deutlich. „Für uns ist die weitere Zusammenarbeit mit Klaus Bienemann sehr wichtig. Er packt die Dinge an und erkennt vieles schon in der Entstehung. Die sportliche Entwicklung aller Teams und der damit verbundenen momentanen guten Tabellensituation in vielen Jugendteams haben uns in die Lage versetzt, den nächsten Schritt anzugehen. Auch organisatorisch und strukturell haben wir bisher gut aufgerüstet. Wir möchten im oberen Jugendbereich und auch im Aufbaubereich die Tür in den Bezirk öffnen. Neben der sportlichen Entwicklung ist auch das Sponsoring im Juniorenbereich ein wichtiges Thema. Momentan arbeiten wir auch hier intern an einem Konzept. So ist zum Beispiel die Position eines Hauptsponsors im Juniorenbereich und weiteren Wegbegleitern ein Fokusthema im kommenden Jahr“, so Florian Heinrichs, 2.Vorsitzender der Sportfreunde.