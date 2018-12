Basketball-Regionalligist TV Ibbenbüren zieht Konsequenzen aus der bisher enttäuschend verlaufenen Saison. Zur Rückrunde besetzt der TVI die wichtigste Spielerposition, nämlich die des US-Profis, neu. Der TVI und Jeremy Lewis gehen ab sofort getrennte Wege. Außerdem wird Youngster Lennart Sommerhage den Verein zum Jahreswechsel verlassen. Das gab der Verein am 1. Weihnachtstag bekannt.

Bereits seit einigen Wochen kündigte TVI-Manager Tobias Hülsmeier an, die sportliche Situation bis Weihnachten beobachten zu wollen, um dann gegebenenfalls Veränderungen anzustreben. Im Gespräch mit unserem Medienhaus bestätigte Hülsmeier Ende November die sportliche Krise, vier Niederlagen am Stück verbuchte der TVI in der Regionalliga. „Wir stellen bisher sichere Position infrage“, sagte Hülsmeier seinerzeit. Nun ist klar, welche konkret betroffen ist.

Jeremy Lewis kam als Nachzügler aus Herford nach Ibbenbüren, wurde vom TVI als „absoluter Wunschspieler“ betitelt. Lewis war in der Vorsaison Topscorer der 1. Regionalliga beim SV Hagen-Haspe. „Wir haben entschieden, für die Rückrunde auf dem US-Spot einen Impuls zu setzen“, sagt Tobias Hülsmeier, der Abgang des 32-Jährigen deutlich bedauert. „Leider haben wir es in der gesamten Hinrunde nicht geschafft, Jeremy zu 100 Prozent ins Team zu integrieren.“ Die Gründe für diese Tatsache wälzt er allerdings nicht nur auf den Spieler ab: „Ich möchte ausdrücklich bemerken, dass dies nicht nur in der Person von Jeremy lag. Hier haben mehrere Personen die Verantwortung zu tragen, dies haben wir intern sehr deutlich besprochen.“

In den letzten beiden Spielen des Jahres, also beim Liga-Heimsieg gegen Leverkusen und beim Pokal-Auswärtssieg in Herten, bestach Lewis als Antreiber mit 31 und 25 Punkten. „Er hat sich 100 Prozent professionell verhalten und den beiden Spielen gezeigt, warum wir uns für ihn entschieden hatten“, sagt Hülsmeier, der kein schlechtes Wort zulässt: „Ich werde bei jedem anfragenden Verein ein positives Zeugnis für ihn abgeben.“ Wann der TVI einen neuen US-Profi präsentieren wird, ist noch nicht klar. Es wird aber sicherlich kurzfristig passieren, denn am 5. Januar 2019 spielt die Beuing-Fünf in der Regionalliga zu Hause gegen die Hertener Löwen.

Neben Lewis verlässt auch Lennart Sommerhage den TV Ibbenbüren. Der 20-Jährige kam vor der aktuellen Saison vom Osnabrücker TB aus der 2. Regionalliga nach Ibbenbüren. Sommerhage nennt persönliche Gründe als Ursache für seinen Abschied. „Er hat um eine Vertragsauflösung gebeten, der sind wir nachgekommen“, sagt Manager Tobias Hülsmeier. „Sportlich ist das eine Schwächung, denn Lenny ist ein großes Talent“, so Hülsmeier. Bislang kam Sommerhage allerdings nicht zu den gewünschten Einsatzzeiten. „Es fehlten die ganze Zeit über nur Zentimeter“, sagt der Manager, der die Hoffnung nicht aufgibt, dass es irgendwann noch einmal funktioniert: „Ich wünsche Lenny nur das Beste und da er noch jungs ist: Sag niemals nie ...“