Highlight der Hallensaison für die Frauen und Männer

In der Ibbenbürener Sporthalle Ost werden am Freitag und Samstag die Nachfolger des TuS Recke und von Arminia Ibbenbüren gesucht. In 80 Spielen werden die Kreismeister im Hallenfußball der Männer und der Frauen ermittelt. Am Freitagabend ab 18 Uhr starten die Männer in die Zwischenrunde, die Endrunde um den Sparkassen-Cup 2018 spielen sie am Samstag ab 18.30 Uhr. Die Frauen ziehen am Samstag von 10 bis 18.30 Uhr Vor- und Endrunde an einem Stück durch.

Im Vorfeld der Hallenkreismeisterschaften (HKM) gab es noch einmal Änderungen im erst im vergangenen Jahr neu eingeführten Modus, der beinhaltete, dass Männer und Frauen parallel spielen. Durch den Umzug von der Kreissporthalle in die Halle Ost ist auch die Möglichkeit weggefallen, in zwei Hallen gleichzeitig zu spielen, deshalb sind am Finaltag, dem Samstag, nun erst die Frauen, dann die Männer an der Reihe.

In einem Grußwort an alle 31 Vereine im Fußballkreis Tecklenburg erklärt der Kreisvorsitzende Marc Hettwer, dass er als „in letzter Konsequenz verantwortliche Person für die Terminierung und Organisation des Sparkassen-Cups“ die Verantwortung für den Umzug in die Halle Ost trage. „Aber wir lassen uns nicht unterkriegen“, möchte Hettwer dennoch dafür sorgen, dass das Turnier so gut wie eben möglich verläuft. Die ISV als Veranstalterin sowie Gisbert Grotemeier haben laut Hettwer große Flexibilität bei der Organisation und der Anpassung an die neue Spielstätte gezeigt. „Mit sehr viel ehrenamtlichem Engagement ist das gesamte Event auf die neue Location zugeschnitten worden. Genau dieses Engagement für den Sparkassen-Cup verdient Wertschätzung, positive Begleitung in der Öffentlichkeit und Respekt“, schreibt Marc Hettwer.

Die U23 der Sportfreunde Lotte, hier mit Dennis Kleingünther (Mitte), zog durch ein knappes 1:0 gegen den BSV Leeden-Ledde im entscheidenden Gruppenspiel in die Zwischenrunde der Hallenkreismeisterschaft ein. Foto: Rolf Grundke

Um dann auch noch einige persönliche Worte anzuschließen: „Passt ein Turnier in der Größenordnung des Sparkassen-Cups noch in die heutige Zeit? Diese Frage beschäftigt mich seit drei Jahren. Und meine Antwort lautet eindeutig: Ja. Für mich als Aktiver war das Kräftemessen auf Kreisebene bei meinen Stationen stets das Highlight der Hallensaison.“ Wie die Attraktivität zu steigern sei, dafür gebe es keinen Königsweg. Der Kreisvorstand hinterfrage sich von Jahr zu Jahr und wolle die notwendigen Schritte zu einer möglichen Attraktivitätssteigerung einleiten und gehen. „Dabei sind wir auch auf die Mithilfe von Euch allen angewiesen. Wir sind für jeden konstruktiven Vorschlag aus Euren Reihen, egal ob Spieler, Trainer, Vereinsverantwortlicher oder Zuschauer, dankbar“, wirbt Marc Hettwer für eine lebendige Zukunft der HKM.

Eine neue Bestandsaufnahme gibt es ab Freitag, 18 Uhr, sowie Samstag, 10 Uhr, in der Halle Ost mit zwei neuen Kreismeistern, die am späten Samstagabend feststehen werden.

Hallenkreismeisterschaft der Frauen

Vorrunde Samstag, Sporthalle Ost

Gruppe A

10.00 Uhr: Riesenbeck - GW Lengerich

10.12 Uhr: Dreierwalde - SW Esch

10.48 Uhr: Riesenbeck - Dreierwalde

11.00 Uhr: GW Lengerich - SW Esch

11.36 Uhr: GW Lengerich - Br. Dreierwalde

11.48 Uhr: SW Esch - Riesenbeck

Gruppe B

10.24 Uhr: Arm. Ibbenbüren - SC Hörstel

10.36 Uhr: Ibbenbürener SV - Saerbeck

11.12 Uhr: Arm. Ibbenbüren - Ibbenbürener SV

12.00 Uhr: SC Hörstel - Ibbenbürener SV

12.12 Uhr: Saerbeck - Arm. Ibbenbüren

Gruppe C

12.30 Uhr: TuS Recke - W. Hopsten

12.42 Uhr: SC Dörenthe - Stella Bevergern

13.18 Uhr: TuS Recke - SC Dörenthe

13.30 Uhr: W. Hopsten - St. Bevergern

14.06 Uhr: W. Hopsten - SC Dörenthe

14.18 Uhr: St. Bevergern - TuS Recke

Gruppe D

12.54 Uhr: Brochterbeck - GW Steinbeck

13.06 Uhr: E. Mettingen - Laggenbeck

13.42 Uhr: Brochterbeck - E. Mettingen

23.54 Uhr: GW Steinbeck - Laggenbeck

14.30 Uhr: GW Steinbeck - e. Mettingen

14.42 Uhr: Laggenbeck - Brochterbeck

Zwischenrunde

Die jeweils zwei Erstplatzierten der Vorrundengruppen stehen sich nun in zwei Gruppen gegenüber

Beginn ist um 15 Uhr, Ende gegen 17.24 Uhr.

Halbfinale

17.30 Uhr: Erster Gruppe E - Zweiter Gruppe F

17.45 Uhr: Zweiter Gruppe E - Erster Gruppe F

18.00 Uhr: Neunmeterschießen um Platz drei

18.05 Uhr: Endspiel

Männer

Zwischenrunde am Freitag, 28. Dezember

Gruppe A

18.00 Uhr: SC Dörenthe - TuS Recke

18.12 Uhr: TGK Tecklenburg - Laggenbeck

18.48 Uhr: SC Dörenthe - TGK Tecklenburg

19.00 Uhr: TuS Recke - Laggenbeck

19.36 Uhr: TuS Recke - Tecklenburg

19.48 Uhr: Laggenbeck - SC Dörenthe

Gruppe B

18.24 Uhr: SC Hörstel - E. Mettingen

18.36 Uhr: Brochterbeck - SV Halverde

19.12 Uhr: SC Hörstel - Brochterbeck

19.24 Uhr: E. Mettingen - Halverde

20.00 Uhr: E. Mettingen - Brochterbeck

20.12 Uhr: SV Halverde - SC Hörstel

Gruppe C

20.30 Uhr: SW Lienen - Arm. Ibbenbüren

20.42 Uhr: Pr. Lengerich - SV Dickenberg

21.18 Uhr: SW Lienen - Pr. Lengerich

21.30 Uhr: Arm. Ibbenbüren - SV Dickenberg

22.06 Uhr: Arm. Ibbenbüren - Pr. Lengerich

22.18 Uhr: SV Dickenberg - SW Lienen

Gruppe D

20.54 Uhr: SF Lotte 2 - SC Halen

21.06 Uhr: SC VelpeSüd - Ibbenbürener SV

21.42 Uhr: SF Lotte 2 - SC VelpeSüd

21.54 Uhr: SC Halen - Ibbenbürener SV

22.30 Uhr: SC Halen - SC VelpeSüd

22.42 Uhr: Ibbenbürener SV - SF Lotte 2

Endrunde am Samstag, 29. Dezember

Gruppe EGruppe F

1. Gruppe A2. Gruppe A

2. Gruppe B1. Gruppe B

2. Gruppe C1. Gruppe C

1. Gruppe D2. Gruppe D

Beginn 18.30 Uhr – Ende 20.54 Uhr

Halbfinale

21.00 Uhr: Erster Gruppe E - Zweiter Gruppe F

21.15 Uhr: Zweiter Gruppe E - Erster Gruppe F

21.30 Uhr: Neunmeterschießen um Platz drei

21.35 Uhr: Endspiel