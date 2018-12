Spiele bis tief in die Nacht

Wenn der Turnierorganisator stets ein Grinsen auf den Lippen hat, dann spricht das sicherlich für eine gelungene Veranstaltung. So darf auch die 39. Auflage des großen Tischtennis-Weihnachtsturniers des SV Cheruskia Laggenbeck als voller Erfolg gewertet werden. Die Teilnehmerzahlen stimmen, die Tische sind voll, das Feedback der Aktiven ist durchweg positiv. „Es macht einfach Spaß“, fasst Organisator Lukas Gustenberg zusammen.

Von Donnerstagmorgen bis in den späten Freitagabend hinein tummelten sich wieder zahlreiche begeisterte Hobbyspieler verschiedenster Alters- und Leistungsklassen an den Platten in der Laggenbecker Halle am Burgweg, um im Anschluss an die Weihnachtsfeiertage ein wenig sportlicher Betätigung nachzukommen. Es ist laut in der Halle und es wirkt mitunter ein wenig chaotisch, doch Gustenberg hat alles fest im Griff. „Wir sind mittlerweile supergut eingespielt, das ist echt entspannt“, gibt Gustenberg zu Protokoll und lobt auch seine Mitstreiter im Orga-Team.

Und man habe auch ein wenig Glück gehabt mit den Tagen in diesem Jahr. „Viele Leute haben sich den Donnerstag und den Freitag zwischen den Feiertagen frei genommen“, freut sich der Turnierorganisator über einen großen Zuspruch. „400 Meldungen wären genial“, hatte Gustenberg am Donnerstagabend noch Hoffnung auf das Erreichen der magischen Grenze. Doch auch so zog er ein rundum positives Zwischenfazit. Durch eine Neuerung haben alle Teilnehmer nun mindestens drei Spiele. „Da lohnen sich auch weitere Anfahrten“, spricht das Turnier immer neue Tischtennisbegeisterte an. Auch der „schmale Grat zwischen ‚nicht zu voll‘ und ‚nicht zu leer‘“ gehe nach Ansicht Gustenbergs sehr gut auf, viele Klassen sind ausgebucht.

So wurde schon am Donnerstag bis 3 Uhr in der Nacht gespielt, auch sportlich hatte das Traditionsturnier einiges zu bieten. In der höchsten Klasse (Mannschaft A) siegten nach spannenden Partien die Brüder Alexander und Wladimir Michelis vom SC Westfalia Kinderhaus. Auch für die vielen Aktiven aus dem Tecklenburger Land gab es durchaus achtbare Ergebnisse an Tag eins zu verzeichnen. So siegte Tore Schwefer von der DJK Gravenhorst im Einzel der Senioren 40, das Doppel entschied Schwefer mit seinem Mettinger Partner Peter Grove für sich. Dominik Winkler und Simon Haermeyer vom TuS Recke sicherten sich in der Konkurrenz „Mannschaft C“ ebenso den Silberrang wie Jan Kollwer und Jan Werth­möller vom TV Ibbenbüren bei der Mannschaft E. Dort siegte der Laggenbecker Johannes Eggemeier mit seinem Partner Gerrit Niehüser (Senden). In der Nachwuchsklasse C durfte am Ende Lennart Thorben Möller vom VfL Ladbergen über den Platz ganz oben auf dem Treppchen jubeln.

39. Weihnachtsturnier Cheruskia Laggenbeck

Nachwuchs A: 1. Sandra Osuch (TuS Haltern); 2. Timo Spill (Bor. Düsseldorf); 3. Lennard Stermann (TV Mettingen)

Nachwuchs C Einzel: 1. Lennart Thorben Möller (TTC Ladbergen); 2. Timo Spill (Bor. Düsseldorf); 3. Miguel Causevic / Luc Weinberger (beide SVC Laggenbeck)

Nachwuchs C Doppel: 1. Marlon Lüke (TuS Hiltrup) / Jannis Mayland (Spvg. Niedermark); 2. Selina Osuch (TuS Haltern) / Nele Esmeier (SV Dickenberg)

Mannschaft A: 1. Alexander Michelis / Wladimir Michelis (Westf. Kinderhaus); 2. Uwe Witte / Stefan Fuchs (TTC GW Bad Hamm); 3. Jannis Bohlmann (BW Avenwedde) / Marc-Kevin Wohl (TTV Petershagen/Friedewalde) und Dennis Lau / Artur Rode (SC Marklohe)

Mannschaft C: 1. Marcel Deja / Roman Vassilevski (PTSV Dortmund); 2. Dominik Winkler / Simon Haermeyer (TuS Recke)

Mannschaft E: 1. Gerrit Nienhüser (Westf. Senden) / Johannes Eggemeier (SVC Laggenbeck); 2. Jan Kollwer / Jan Werthmöller (TV Ibbenbüren); 3. Frank Koball / Nino Kaske (TTC Ladbergen) und Dominik Lindmeyer / Jetullah Selimi (SVC Laggenbeck)

Senioren 40 Einzel: 1. Tore Schwefer (DJK Gravenhorst); 2. Stefan Körner (BC Gladbeck-Rentfort); 3. Oliver Martic (TuS Quelle) / Norbert Kässens (Rot-Weiß Heede)

Senioren 40 Doppel: 1. Peter Grove (TTV Mettingen) / Tore Schwefer (DJK Gravenhorst); 2. Andreas Knöfel / Mario Hollensteiner (SV Dickenberg).