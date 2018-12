Spannend war es vor einem Jahr, packend waren auch die Endspiele. Mit 3:1 setzten sich schließlich die Damen der DJK Arminia Ibbenbüren im Finale gegen den BSV Brochterbeck durch und die Herren des TuS Recke mit 3:2 gegen Arminia Ibbenbüren. Die beiden Clubs gehen ergo als Titelverteidiger in die 32. Hallenkreismeisterschaften des Tecklenburger Lanes, die an diesem Wochenende in der Sporthalle Ost in Ibbenbüren steigen.

Am Freitagabend standen sich bereits die Männer in der Zwischenrunde gegenüber. Wer die Endrunde erreicht hat, wird im online-Auftritt unserer Zeitung mitgeteilt. Am Samstag geht es bereits um 10 Uhr mit den Frauen weiter. Das Endspiel wird um 18.05 Uhr angepfiffen. Danach sind die Männer dran. Hier erfolgt der Anstoß zum Finale um 21.35 Uhr.

Rekordgewinner der Damen ist die DJK Arminia Ibbenbüren, die wieder als hoher Favorit ins Rennen geht. Bei den Männern gingen SF Lotte und Preußen Lengerich jeweils sieben Mal als Sieger hervor. Dahinter folgen die Ibbenbürener SV und Arminia Ibbenbüren mit jeweils fünf Titelgewinnen.

Die bisherigen Sieger der Frauen:

1889: SC Dörenthe

1990: SF Lotte

1991: SF Lotte

1992: Teuto Riesenbeck

1993: Westf. Hopsten

1994: Arm. Ibbenbüren

1995: Arm. Ibbenbüren

1996: BSV Brochterbeck

1997: Arm. Ibbenbüren

1998: TuS Recke

1999: BSV Brochterbeck

2000: Arm. Ibbenbüren

2001: BSV Brochterbeck

2002 - 2010:

Arminia Ibbenbüren

2011: BSV Brochterbeck

2012: Arm. Ibbenbüren

2013: Arm. Ibbenbüren

2014: BSV Brochterbeck

2015: Arm. Ibbenbüren

2016: Teuto Riesenbeck

2017: Arm. Ibbenbüren

Hallenkreismeister der Männer

MeisterFinalist

1987 Arminia Ibbenbüren SV Uffeln

1988 Arminia Ibbenbüren SV Ibbenbüren

1989 Preußen Lengerich TuS Recke

1990 SF Lotte Preußen Lengerich

1991 SV Ibbenbüren SF Lotte

1992 Preußen Lengerich VfL Büren

1993 SF Lotte SV Dickenberg

1994 SW Esch Preußen Lengerich

1995 Eintracht Mettingen SC Halen

1996 BSV Brochterbeck SV Ibbenbüren

1997 SV Ibbenbüren Preußen Lengerich

1998 SF Lotte Arminia Ibbenbüren

1999 Preußen Lengerich SVC Laggenbeck

2000 Preußen Lengerich Westfalia Westerkappeln

2001 SV Ibbenbüren SF Lotte

2002 SF Lotte SV Ibbenbüren

2003 VfL Ladbergen Preußen Lengerich

2004 SF Lotte VfL Ladbergen

2005 SF Lotte SW Esch

2006 SV Ibbenbüren TuS Recke

2007 SV Ibbenbüren Preußen Lengerich

2008 Preußen Lengerich SF Lotte 2

2009 Preußen Lengerich SV Ibbenbüren

2010 SW Esch SF Lotte 2

2011 Preußen Lengerich SF Lotte 2

2012 SC Hörstel TuS Recke

2013: SF Lotte 2 Preußen Lengerich

2014: Arminia Ibbenbüren Preußen Lengerich

2015: Arminia Ibbenbüren Eintracht Mettingen

2016: Arminia Ibbenbüren Preußen Lengerich

2017: TuS Recke Arminia Ibbenbüren