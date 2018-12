Die Endspiele im Fußball-Kreispokal der Frauen und Männer waren in den vergangenen Jahren fest auf den Samstag vor Pfingsten terminiert. Das wäre im Jahr 2019 der 8. Juni. Das letzte Meisterschaftsspiel wird allerdings bereits am 26. Mai stattfinden, sodass noch zwei Wochen Leerlauf dazwischen lägen. Deshalb hat Pokalspielleiterin Marianne Visse in Absprache mit dem Vorstand des Fußballkreises Tecklenburg die Endspiele nun vorgezogen: Gespielt werden sowohl Frauen- als auch Männerfinale an Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 30. Mai 2019). Das teilte Marianne Visse den teilnehmenden Vereinen am Freitagmorgen mit.

Ausrichter der Pokalendspiele wird der SC Preußen Lengerich sein. Bei den Herren treffen die Bezirksligisten TuS Recke und ISV aufeinander, bei den Frauen fordert Landesligist BSV Brochterbeck den Westfalenligisten Arminia Ibbenbüren heraus. Genaue Anstoßzeiten sind bisher noch nicht bekannt.

Uwe Meyer, Vorstand Sport des SC Preußen freut sich: „Das ist ein gute Sache. Wir sind glücklich, dass wir der Ausrichter sind.“ Der Club hatte sich vor einigen Wochen um die Austragung beworben. Bewerber gab es mehrere. Nun ist das Los auf die Blau-Weißen gefallen, die am Freitagvormittag unterrichtet wurden. „Wir können natürlich noch keine Details nennen“, sagt Uwe Meyer, „aber wir werden alles tun, ein richtig guter Gastgeber zu sein.“ Selbst den Einzug ins Endspiel hatten die Preußen durch die 3:6-Niederlage im Halbfinale am 8. November gegen TuS Recke verpasst.

„Der Termin ist super, das wird bestimmt eine gute Kulisse geben“, kommentiert Reckes Trainer Marc Wiethölter die Entscheidung. Pokalspielleitung und Kreisvorstand haben mit der Terminverlegung auch dem Wunsch der Vereine entsprochen.

Der TuS und auch die ISV stellten kurz nach den Siegen in den Halbfinal-Begegnungen schriftliche Anträge auf eine Verlegung und schlugen auch Christi Himmelfahrt als Datum für die Austragung vor. Nun kam die Antwort mit dem angenehmen Entgegenkommen. „So müssen wir nicht zwei Wochen künstlich trainieren“, freut sich Marc Wiethölter wohl stellvertretend für alle teilnehmenden Teams.