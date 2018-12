Wenn das keine Überraschung ist: Bei der Zwischenrunde der Hallenkreismeisterschaft der Männer am Freitagabend in der Halle Ost schieden mit dem SC Preußen Lengerich und Cheruskia Laggenbeck zwei Bezirksligisten aus. Da Teuto Riesenbeck bereits in der Vorrunde auf der Strecke geblieben war, schafften mit Ausrichter Ibbenbürener SV, TuS Recke und Arminia Ibbenbüren nur drei Bezirksligisten den Sprung in die Endrunde, die am Samstagabend ab 18.30 Uhr in der Halle Ost in Ibbenbüren gespielt, nach der Hallenkreismeisterschaft der Frauen.

Dabei ist auch SW Lienen. Der B-Ligist wusste am Freitagabend in der Gruppe C fußballerisch voll zu überzeugen und sicherte sich den Gruppensieg vor Arminia Ibbenbüren. Als Drittplatzierter blieb Preußen Lengerich auf der Strecke. Entsprechend groß war die Enttäuschung beim Bezirksliga-Schlusslicht. Dafür kannte die Freude bei den Schwarz-Weißen keine Grenzen.

In Gruppe A machte der SC Dörenthe als Erster das Rennen vor dem TuS Recke. Neben Cheruskia Laggenbeck ereilte hier auch TuS Graf Kobbo Tecklenburg das Aus. Für eine kleine Überraschung sorgte der BSV Brochterbeck in der Gruppe B. Der A-Ligist zog als Erster in die Endrunde ein. Als Zweiter löste Eintracht Mettingen ebenfalls das Ticket. SV Halverde und SC Hörstel blieben auf der Strecke.

Weiter kam schließlich auch die Ibbenbürener SV als Gruppenerster. Rang zwei in der Gruppe D belegte SF Lotte 2. SC Halen und SC VelpeSüd schieden aus.

Damit sieht die Zusammensetzung der Endrunden-Gruppen am Samstagabend folgendermaßen aus:

Hallenkreismeisterschaft der Männer

Endrunde am Samstagabend

Gruppe E:

SC Dörenthe, Eintracht Mettingen, Arminia Ibbenbüren, Ibbenbürener SV

Gruppe F:

TuS Recke, BSV Brochterbeck, SW Lienen, SF Lotte 2.