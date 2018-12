Titel an SW Esch und TuS Recke

Tecklenburger Land -

SW Esch bei den Frauen und TuS Recke bei den Männern sind die neuen Hallenkreismeister des Tecklenburger Landes. Die beiden Clubs sicherten sich am Samstag in der Sporthalle Ost in Ibbenbüren nach einem jeweils höchst spannenden Verlauf die Indoor-Krone.