Und wieder macht es Jens Hartmann: Er wird die Landesliga-Fußballfrauen des BSV Brochterbeck bis zum Saisonende trainieren, ehe ein neuer Coach – die Gespräche laufen derzeit – zum Kleeberg kommt. Hartmann war eingesprungen, nachdem Ex-Trainer Franz-Josef Wienke Mitte November zurückgetreten war. Nun behält er den Posten bis Saisonende.

Schon von 2012 bis 2016 trainierte Jens Hartmann die BSV-Damen und fungierte von November 2016 bis Juni 2017 ebenfalls als Interimscoach, nachdem sich der BSV und Igor Speter getrennt hatten. Hartmann ist also ein echter Insider, zumal er zuletzt ohnehin auch für die zweite Damenmannschaft zuständig war.

Nach der 1:7-Klatsche gegen Concordia Flaesheim im letzten Meisterschaftsspiel 2018 geht der BSV als Tabellenschlusslicht ins neue Jahr. Am 3. März 2019 geht es mit dem Nachholspiel gegen Fortuna Gronau weiter, ehe mit dem regulären Saisonstart im neuen Jahr am 10. März gegen SG Telgte die Aufholjagd beginnt. Für Jens Hartmann kommt es vordergründig darauf an, der Mannschaft das verloren gegangene Selbstvertrauen wieder einzuimpfen. „Fußball spielen können die Mädels ja“, ist der Coach überzeugt. „Wir müssen es jetzt hinbekommen, dass die Damen wieder richtig Bock auf Fußball haben und in jedes Spiel hoch motiviert gehen. Daran hat es zuletzt auch gemangelt.“

In der Winterrunde nimmt der BSV nur an zwei Hallenturnieren teil. An diesem Wochenende steigt die Hallenkreismeisterschaft, eine Woche später wartet der Budenzauber des BSV Ostbevern. Dann ist Pause. „In dieser Zeitsollen die Mädels einfach mal gar nicht an Fußball denken. Ich hoffe, dass sie so die Köpfe frei bekommen“, wünscht sich Jens Hartmann. Er bittet am Freitag, 18. Januar 2019, zur ersten Trainingseinheit im neuen Jahr auf dem Feld. In der Rückrunde will er sich auf ein Spielsystem festlegen. Das versucht er, den Damen bis zum ersten Punktspiel einzutrichtern. Anberaumt sind mehrere Testspiele, von denen mit dem Duell am 10. Februar gegen Heidekraut Andervenne bisher aber nur eines terminiert ist.