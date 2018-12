Hamburger SV plant die Titelverteidigung beim W&H-Cup

Der Nachwuchs des Hamburger SV ist der Titelverteidiger beim W&H-Cup für D-Juniorenfußballer am 12. Januar 2019. Dieses mit Jugendteams von Bundesligisten durchsetzte Turnier des SC Preußen Lengerich dürfte wieder für erstklassigen Nachwuchsfußball sorgen. Cup-Verteidiger HSV hat starke Konkurrenz zu bezwingen, will man als erste Mannschaft erfolgreich den Pokalsieg des Vorjahres verteidigen. Für eine möglichst optimale Vorbereitung reisen die Hansestädter deshalb bereits am Vorabend an. Neben den Hamburgern werden auch die erstmals teilnehmenden Gäste von Union Berlin bei den Preußen-Kids einquartiert.

Neben den Hauptstädtern sind die niederländischen Erstligisten Heerenveen und Emmen Premierengäste in Lengerich.

Insbesondere der SC Heerenveen ist im Nachbarland bekannt für seine ausgezeichnete Nachwuchsarbeit aus der bereits diverse Nationalspieler hervorgegangen sind. In den Niederlanden wird schon im U13-Bereich auf nationaler Ebene gespielt. Dort belegt das Team von Coach Gerwin van den Berg hinter Young Ajax einen hervorragenden zweiten Platz und dürfte einer der Topfavoriten auf den Turniersieg sein.

Gerade die Nachwuchsteams aus den Leistungszentren möchten sich auf höchstem Niveau mit vergleichbar starken Teams messen. Deshalb sind die Preußen sehr froh über 16 Zusagen aus dem erweiterten Profibereich für dieses in Größe und Qualität ziemlich einmalige Jugendfußballturnier.

Daneben sorgen traditionell die beiden STP Mannschaften aus Tecklenburg und Georgsmarienhütte neben Gastgeber Preußen für den Lokalkolorit. Aufgrund der immensen Nachfrage ambitionierter Nachwuchs-Teams wird erstmals am Freitag, 11. Januar, ein Qualifikationsturnier mit acht Vereinen vorgeschaltet. 2 weitere Preußen Teams können sich dort mit starken Gegnern aus Lotte, Mettingen, Greven, Laxten, Warendorf und Egestorf/Langreder um das eine verbliebene Ticket für das Hauptturnier messen.

Gespannt darf man sein, inwieweit die Preußen U13 an die tollen Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen kann, als nach starker Leistung erst im Achtelfinale mit 1:3 gegen Werder Bremen Endstation war. Das Team von Chefcoach Calle Heemann hat in der bisherigen Freiluftsaison mit dem Erreichen des Kreispokalfinales und der souveränen Qualifikation für die Kreisliga A bereits für Furore in der Region gesorgt. Mit Hannover 96 und Arminia Bielefeld warten jedoch 2 frühere Turniersieger auf den Gastgeber, der darüberhinaus den FC Emmen und Bayer Uerdingen als weitere Vorrundengegner zugelost bekam.

Neben starker Mannschaftsleistungen legen die Verantwortlichen aus den Leistungszentren gerade bei den Hallenturnieren immer größeren Wert auf die individuellen Qualitäten ihrer Schützlinge. Die sollen nach Herzenslust zaubern und tricksen und werden damit sicher wieder das Lengericher Publikum begeistern.

Erneut haben sich im Vorfeld bereits Scouts von so namhaften Clubs wie Arsenal London oder Bayern München für einen Besuch in Lengerich angemeldet. Ein sichtbarer Ausdruck für den Stellenwert des Turniers, bei dem sich Ausnahmetalente wie Youssufa Moukoko, Sindnei Djalo, Lenn Jastremski oder Michel Eickschläger und Niklas Determann präsentiert haben.

Insbesondere Moukoko steht als Top-Torjäger der deutschen U17 Nationalmannschaft nach seinem Wechsel vom FC St. Pauli zum BVB auf dem Wunschzettel der namhaftesten europäischen Vereine.

Für Kontinuität ist bei den Unparteiischen gesorgt, wo mit Carsten Schmidt, Till Kauschke, Robin Ratermann und Tommi Wessel wieder ein eingespieltes und souveränes Team am Start ist.

Der Anpfiff erfolgt am Samstag, 11. Januar, um 11 Uhr in den Lengericher Zweifach- und Dreifach-Hallen. Das Finale wird gegen 19 Uhr angepfiffen.

Die Schirmherrschaft übernimmt erneut Bürgermeister Wilhelm Möhrke, der auch gemeinsam mit der W&H Geschäftsführung die Siegerehrung vornehmen wird.

Die bisherigen Sieger

2013

Arminia Bielefeld

2014

FC St. Pauli

2015

STP Georgsmarienhütte

2016

Hannover 96

2017

TeBe Berlin

2018

Hamburger SV