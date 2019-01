Ein Jahr voller Höhepunkte

Keine Fußball-Weltmeisterschaft, keine Europameisterschaft und auch keine Olympischen Spiele. Ist 2019 nix los auf dem sportlichen Sektor? Mitnichten! Auch dieses noch junge Jahr kann wieder mit einigen Höhepunkten aufwarten. Doch nicht nur den internationalen oder nationalen Spitzensport gilt es zu beachten.

Auch im Tecklenburger Land wird wieder einiges los sein und wird es guten Sport zum mitfiebern und bestaunen geben. Der Terminkalender ist proppevoll. An fast jedem Wochenende in diesem Jahr haben die Sportfans die Qual der Wahl. Die Angebotsplatte ist vielfältig. Nach den Hallenturnieren im Januar rücken ab Februar und März andere Sportarten in den Vordergrund. Im April, Mai und Juni endet in den meisten Sportarten die Saison. Dann dürfen wieder Meisterschaften gefeiert oder müssen Abstieg betrauert werden.

Eine wirkliche Sommerpause gibt es kaum noch, geht es doch auch in der warmen Jahreszeit nahtlos auf vielen verschiedenen Schauplätzen weiter.

Damit bei der Vielfalt der hiesigen Sportveranstaltungen nicht die Übersicht verloren geht, hat unsere Zeitung den Sportkalender 2019 für das Tecklenburger Land mit mehr als 100 Daten erstellt. Es hätten noch mehr sein können, allerdings stehen für einige Veranstaltungen die Termine noch nicht fest.

Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, einen guten Überblick bietet sie aber allemal. Die zuschauerträchtigsten Veranstaltungen dürften zudem in dieser Zusammenstellung zu finden sein.

Auf geht´s in ein ereignisreiches Sportjahr 2019.

JANUAR

04. - 06. – Fußball: Hallen-Masters der Ibbenbürener SV

04. - 06. – Tennis: 38. Jugend-Kreismeisterschaften in verschiedenen Tennishallen

05. – Fußball: Gemeindepokalturnier Westerkappeln, Dreifachhalle

06. – Fußball: Hallenturnier des VfL Ladbergen für A-Junioren

08.09. – Reiten: Late-Entry-Turnier Riesenbeck, Springen

11. - 13. – Tischtennis: Erster Spieltag im neuen Jahr

11. - 13. – Reiten: K+K-Cup in der Halle Münsterland

12. – Fußball: D-Junioren-Turnier von Preußen Lengerich in der Zweifach- und Dreifachhalle

13. – Fußball: U11-Junioren-Turnier von Preußen Lengerich in der Zweifach- und Dreifachhalle

12./13. – Fußball: Hallenfestival von Arminia Ibbenbüren in der Kreissporthalle

19. – Tischtennis: Kreispokal-Endrunde in Ladbergen

19. – Fußball: Hallenturnier von Cheruskia Laggenbeck

20. – Volleyball: Bezirksmeisterschaften U12 Halle an der Mettinger Straße in Laggenbeck

22./23 – Reiten: Late-Entry-Turnier Riesenbeck, Springen

25. - 27. – Fußball: Fortsetzung der Saison in der 3. Liga

26. – Boxen: Kreismeisterschaften in der Ludwighalle, Ausrichter BV Ibbenbüren

26./27. – Fußball: Hallenturnier von GW Lengerich

26./27. – Leichtathletik: Hallenkreismeisterschaften in der Kreissporthalle Ibbenbüren

27. – Volleyball: Bezirksmeisterschaften U18 Halle an der Mettinger Straße in Laggenbeck

30. – Handball: Zweitliga-Duell Emsdetten - Nordhorn/Lingen im Rahmen des 50-jährigen Vereinsjubiläums des THC Westerkappeln

FEBRUAR

02. – Schwimmen: Jahrgangsschwimmen des Münsterländer Turngaus im Hallenbad Lengerich

02./03. – Fußball: B-Mädchen-Westfalenmeisterschaft, Kreissporthalle Ibbenbüren

05./06. – Reiten: Late-Entry-Turnier Riesenbeck, Springen

10. – Fußball: Fortsetzung der Saison in der Bezirksliga

17. – Fußball: Fortsetzung der Saison in den Kreisligen

19./20. – Reiten: Late-Entry-Turnier Riesenbeck, Springen

24. – Ein-/Kunstrad: Bezirksmeisterschaft in der Zweifachhalle in Lengerich, Ausrichter RSV Bergeslust Leeden

MÄRZ

02. – Allgemein: 29. Lengericher Sportschau in der Dreifachhalle

10. – Reiten: Jugendvergleichswettkampf des Tecklenburger Landes in der Reithalle des R&F Lengerich

10. – Leichtathletik: Vielseitigkeitssportfest von Arminia Ibbenbüren in der Kreissporthalle

12./13. – Reiten: Late-Entry-Turnier Riesenbeck, Springen

17./18. – Reiten: Hallenturnier des RV Ibbenbüren

26./27. – Reiten: Late-Entry-Turnier Riesenbeck, Springen

19. – Reiten: Late-Entry-Turnier Riesenbeck, Dressur

30. – Leichtathletik: 8. Klippenlauf von Marathon Ibbenbüren

31. – Tischtennis: Kreisranglistenturniere Jugend/Schüler in Gravenhorst

APRIL

06./07. – Basketball: Letzter Spieltag 1. Regionalliga West

05. - 07. – Reiten: Hallenturnier des R&F Lengerich

07. – Volleyball: Letzter Spieltag 3. Liga

13. – Radball: Amazone-Cup des RSV Bergeslust Leeden

21./22. – Reiten: Late-Entry-Turnier Riesenbeck, Springen

27./28. – Reiten: Turnier der RSG Dörenthe

MAI

04. – Tischtennis: Kreispokalendrunde (2. und 3. Kreisklasse)

09. - 12. Reiten: Turnier des ZRFV Lienen

11. – Fußball: Kreismeisterschaft der Ü40- und Ü32-Altherren in Hopsten

11./12. – Handball: Letzter Spieltag

17. - 19. – Reiten: Kreisturnier der Reiter an der Surenburg in Riesenbeck

17. - 19. – Handball: Aasee-Cup des HC Ibbenbüren

18. – Fußball: Letzter Spieltag in der 3. Liga

18./19. – Tischtennis: 10. Teuto-Cup des TTC Lengerich

18./19. – Beachvolleyball: D- und C-Cup-Turnier Anlage des TV Hohne

18./19. – Schwimmen: 25. Internationaler Schwimmwettkampf des TV Ibbenbüren

25. – Triathlon: 2. Riesenbecker Kinder-Triathlon

25./26. – Turnen: Ober-, Verbands- und Landesliga-Wettkämpfe in der Halle am Burgweg, Ausrichter Cheruskia Laggenbeck

26. – Fußball: Letzter Spieltag in den Bezirks- und Kreisligen

29. - 31. – Tischtennis: 32. internationales Turnier des TTV Mettingen

30. – Fußball: Kreispokalendspiele der Frauen und Männer in Lengerich

JUNI

01. – Radball: Klaus-Göpfert-Pokalturnier des RSV Bergeslust Leeden

01. – Tischtennis: 32. internationales Turnier des TTV Mettingen

05. – Leichtathletik: Kreis-Staffelmeisterschaften

07. - 10. – Reiten: Pfingstturnier des ZRFV Mettingen

08. - 10. – Pferdesport: Fahrturnier des ZRFV Lienen

08 - 10. – Fußball: Junioren-Pfingstturniere der Ibbenbürener SV

08 - 10. – Fußball: Junioren-Pfingstturniere von Teuto Riesenbeck

08. - 10. – Beachvolleyball : Pfingst-Beachcup am Lienener Hallenfreibad

14. - 16. – Handball: Kleinfeldturnier der Ibbenbürener SV

15./16. – Reiten: Turnier des RV Westerkappeln

16. – Leichtathletik: Kreis-Einzelmeisterschaften der U14 und U12

20. - 23. – Reiten: Riesenbeck International

20. + 22./23. – Reiten: Turnier des SV Dickenberg

21. – Fußball: Ü50-Altherren-Kreismeisterschaft in Recke

21. - 23. – Fußball : E- und F-Junioren-Turnier von Arminia Ibbenbüren

22. – Radsport: Radtouristikfahrt Tecklenburger höhen von Marathon Ibbenbüren

22./23. – Tischtennis: Summer-Cup von Westfalia Westerkappeln

23. – Triathlon: 28. Steinbecker Triathlon

30. – Leichtathletik: Stadionsportfest von Arminia Ibbenbüren

JULI

05. - 07. – Reiten: Turnier des RV Laggenbeck

12. - 14. – Reiten: Kreis-Jugendturnier in Mesum

12. - 14. – Pferdesport: Finale Fohlenchampionat des ZRFV Lienen

14. – Pferdesport: Fahrturnier der RSG Dörenthe

19. - 22. – Fußball: Saisonstart 3. Liga

26. - 28. – Reiten : Turnier des RV Recke

AUGUST

03./04. – Fußball: Vorbereitungsturnier des SC Preußen Lengerich auf dem Sportgelände an der Münsterstraße

17. – Leichtathletik: Aaseelauf von Marathon Ibbenbüren

25. – Triathlon: 37. Riesenbecker Triathlon am Torfmoorsee

31. – Tischtennis: Erster Spieltag

SEPTEMBER

07. – Radball: Einhorn-Cup des RSV Bergeslust Leeden

07./08. – Reiten: Turnier des IZRFV Ladbergen

08. – Leichtathletik: Münster-Marathon

13. - 15. – Reiten: Turnier des RSC Buchenhof

14. – Turnen: Landesmeisterschaft/Cup für Vereinsmeisterschaften in der Halle am Burweg, Ausrichter Cheruskia Laggenbeck

14. – Allgemein: Jubiläums-Gala des HC Ibbenbüren zum 35-jährigen Vereinsbestehen

14./15. – Tischtennis: Kreismeisterschaften

21. – Leichtathletik: Schülersportfest des TV Hohne

21. – Radball: Esfeld-Pokalturnier des RSV Bergeslust Leeden

27. - 29. – Reiten: Turnier des RV Ibbenbüren

OKTOBER

03. – Radsport: Münsterland-Giro rund um Münster

03. - 06. – Reiten: Riesenbeck International Indoors

05./06. – Reiten: Hallenturnier des RV Ibbenbüren

13. – Reiten: Dressurturnier des SV Dickenberg

19. – Leichtathletik: 24. Teutoburger Waldlauf des TV Hohne

22./23. – Reiten: Late-Entry-Turnier Riesenbeck, Springen

NOVEMBER

02./03. – Reiten: Hallenturnier des R&F Lengerich

05./06. – Reiten: Late-Entry-Turnier Riesenbeck, Springen

19./20. – Reiten: Late-Entry-Turnier Riesenbeck, Springen

23. – Allgemein: 28. Ibbenbürener Sportgala im Bürgerhaus

DEZEMBER

03./04. – Reiten: Late-Entry-Turnier Riesenbeck, Springen

07. – Turnen: Nikolaus-Wettkampf des TSV Ladbergen, Rott-Sporthallen

14./15. – Fußball: Hallenkreismeisterschafts-Vorrunde der Männer

17./18. – Reiten: Late-Entry-Turnier Riesenbeck, Springen

20. - 23. – Fußball: Letzter Spieltag des Jahres 3. Liga

27./28. – Tischtennis: Weihnachtsturnier von Cheruskia Laggenbeck

27. - 29. – Fußball: Hallenkreismeisterschaften der Frauen und Männer, Endrunde