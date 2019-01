Auch insgesamt sei die Resonanz auf das Turnier sehr zufriedenstellend gewesen. 355 Teilnehmer waren insgesamt zwischen den Feiertagen in der Laggenbecker Sporthalle am Start.

Der zweite Tag war dabei von drei „Heimsiegen“ geprägt. Gerrit Nienhüser, der viele Jahre für den SVC aktiv und einer der Hauptverantwortlichen in der Turnierleitung war, gewann im Wettbewerb Mannschaft F seine zweite Klasse am zweiten Tag. Der jetzt für Westfalia Senden startende Niehüser siegte gemeinsam mit Dominik Lindmeyer vom SVC vor Mario Hollensteiner/Andreas Knöfel (SV Dickenberg) sowie Christian Weiss (SW Lienen)/Jan-Hendrik Harten (TTC Lengerich) und Peter Grove / Michael Egbringhoff (TTV Mettingen). Am Donnerstag hatte Gerrit Nienhüser bereits zusammen mit dem Laggenbecker Johannes Eggemeier den Mannschaft-E-Wettbewerb gewonnen (wir berichteten).

Johannes Eggemeier verlor am Freitag zusammen mit Matthias Blom vom SVC das reine Laggenbecker Finale in der Mannschaft D gegen Jetullah Selimi/Jan-Friedrich Bäumer. Und mit Miguel Causevic siegte nach einigen Jahren mal wieder ein Laggenbecker in einer Nachwuchsklasse. Er gewann im Nachwuchs D Einzel vor Tom Schockmann (DJK TTR Rheine). Mit Leander Brinkmann und Simon Brinkmann vom TTV Mettingen gewann ein TE-Duo das Doppel im Nachwuchs-D-Wettbewerb.

Die Ergebnisse:

Nachwuchs B Einzel: 1. Simon Thoms ( FC Schalke 04), 2. Sascha Timm (FC Schalke 04), 3. Leon Wonsak (FC Schalke 04) und André Magera (TTV DJK Altenessen).

Nachwuchs B Doppel: 1. Sascha Timm (FC Schalke 04)/André Magera (TTV DJK Altenessen), 2. Leon Wonsak/Simon Thoms (FC Schalke 04)

Nachwuchs D Einzel: 1. Miguel Causevic (SVC Laggenbeck), 2. Tom Schockmann (DJK TTR Rheine), 3. Diana Shevnin (TB Burgsteinfurt)/Leander Brinkmann (TTV Mettingen)

Nachwuchs D Doppel: 1. Leander Brinkmann/Simon Brinkmann (TTV Mettingen), 2. Tom Schockmann/Elias Kruse (DJK TTR Rheine)

Mannschaft B: 1. Jens Müermann (TuS 02 Siegen)/Jan Lethert (Germania Oberdrees), 2. Hendrik Paskuda (Olympia Bottrop)/Jonas Czeslik (TSSV Bottrop), 3. David Löwen (TTC Lantenbach 1957)/Michael Kuth (TV Borken), 3. Marco Stefanidis (Heiligenhausener TV)/Leon-Luca Schlage (TUSEM Essen)

Mannschaft D: 1. Jetullah Selimi/Jan-Friedrich Bäumer (SVC Laggenbeck), 2. Matthias Blom/Johannes Eggemeier (SVC Laggenbeck), 3. Nils Fernströning (Vorwärts Wettringen)/Chris Oley (TuS St. Arnold), 3. Wolfgang Heise (SG Selm)/Andreas Düger (TTC Werne 98)

Mannschaft F: 1. Gerrit Nienhüser (Westfalia Senden)/Dominik Lindmeyer (SVC Laggenbeck), 2. Mario Hollensteiner/Andreas Knöfel (SV Dickenberg), 3. Christian Weiss (SW Lienen)/Jan-Hendrik Harten (TTC Lengerich), 3. Peter Grove / Michael Egbringhoff (TTV Mettingen).