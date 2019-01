„Ein Trainingslager erfordert unheimlich viel Manpower und Planung im Vorfeld. Wenn man ein Trainingslager macht, ist es für mich wichtig, dass der Kader passt. Und im Januar wird noch so viel passieren“, hatte Trainer Nils Drube Mitte Dezember gesagt.

Torhüter Yannick Zummack hat inzwischen seinen Vertrag aufgelöst. Außerdem können Junior Ebot-Etchi, Noah Plume, Toni Stelzer, Joshua Putze und Dennis Rosin gehen. Wenn sich die Personalien schnell regeln lassen, könnten bei Leistungsdiagnostik und Trainingsauftakt am Donnerstag schon neue Gesichter dabei sein. „Es wird ein paar Kaderveränderungen geben. Noch ist aber nichts unterschrieben oder aufgelöst“, so SFL-Coach Nils Drube gestern auf Anfrage unserer Zeitung. So ist auch die von Lotte angestrebte Ausleihe von Sascha Härtel vom Zweitligisten Erzgebirge Aue noch nicht in trockenen Tüchern. An den 19-jährigen Außenbahnspieler ist unter anderem auch Ligarivale Hallescher FC interessiert.

Fest stehen bereits die Testspiele am 9. Januar bei Twente Enschede und am 12. Januar beim Zweitligisten SC Paderborn, die jeweils unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Am 13. Januar nehmen die Blau-Weißen am Hallenfestival in Ibbenbüren teil.