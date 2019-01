Bestbesetztes Turnier im Münsterland

Insgesamt 23 Mannschaften stehen sich am Samstag und Sonntag beim Hallenfestival der DJK Arminia Ibbenbüren gegenüber. Am Samstag treffen im Vorturnier 16 Teams aus dem Tecklenburger Land in vier Gruppen aufeinander, die um den letzten freien Platz im Hauptturnier am Sonntag kämpfen. Der ist äußerst begehrt, besteht dann doch die Möglichkeit, sich mit Fußball-Profis zu messen.

Wie in den vergangenen Jahren ist das Hallenfestival der DJK Arminia wieder das am besten besetzte Hallenturnier im Münsterland. Zum Hauptturnier werden 1500 Zuschauer erwartet.

In jedem Fall wird sich ein Hauch von Bundesliga-Atmosphäre in der Kreissporthalle breit machen. Neben Stammgast SV Werder Bremen U 21 dürfen sich die Zuschauer auch auf den Auftritt der U 23 des FC Schalke 04 freuen. Die Königsblauen geben nach 2008 wieder ihre Visitenkarte in Ibbenbüren ab. Damals belegte der heutige Oberliga-Spitzenreiter den zweiten Rang. Diesmal will der Erstliga-Nachwuchs den Siegerpokal in die Höhe stemmen. Das wollen auch Jong NEC Nijmegen aus der dritten niederländischen Liga und Regionalliga-West-Spitzenteam RW Oberhausen.

Allerdings geht die U23 des FC St. Pauli mit dem festen Vorhaben ins Rennen, den vor einem Jahr gewonnenen Titel zu verteidigen. Oder werden die Sportfreunde Lotte ihrer Favoritenrolle gerecht. Der Drittligist ist mit sechs Siegen Hallenfestival-Rekordgewinner. Die große Frage alljährlich lautet auch, wie schlagen sich in diesem elitären Feld die heimischen Clubs. Neben Gastgeber DJK Arminia ist auch der Vorturniersieger für das Hauptfeld gesetzt.

Los geht es am Samstag um 13.30 Uhr, das Endspiel wird um 18.45 Uhr angepfiffen. Am Sonntag geht es um 13.45 Uhr mit der Vorstellung der Mannschaften weiter, ehe ab 14 Uhr der Ball rollt. Das Finale beginnt um 18.45 Uhr.

Umrahmt wird das 32. Hallenfußball-Festival der DJK Arminia wieder von einigen Zusatzturnieren. Schon am Freitagabend, 11. Januar, geht es mit 16 Mannschaften aus den Kreisligen B und C los. Am Samstagvormittag stehen sich acht D-Mädchen-Mannschaften gegenüber, ehe am Abend nach dem Vorturnier die Alten Herren Ü50 und Ü32/40 in zwei Turnieren ihre Sieger ermitteln. Den Sonntag eröffnen ab 9 Uhr acht B-Juniorinnen-Mannschaften. Am Nachmittag dürfte wieder die Post abgehen, wenn sich Profifußballer gegenüber stehen. Gut möglich, dass dann auch einige Cracks auflaufen, die in dieser Saison schon in der ersten Bundesliga am Ball waren.