Recht überschaubar war der Kader beim ersten Training der Sportfreunde Lotte. 16 Spieler konnten Drube und sein Co-Trainer Sven Hozjak begrüßen. Jeron Al-Hazeimeh (verletzt) und Tim Wendel (krank) fehlten. Vermisst haben die wenigen Fans Nico Neidhart und Marcus Piossek. „Nico hat seinen Vertrag bei uns aufgelöst und wechselt zum FC Emmen“, erklärte Nils Drube. „Das war wohl auch schon im Sommer einmal im Gespräch. Wir wollen in der Rückrunde auch nur mit denen zusammenarbeiten, die voll hinter der Sache stehen.“ Auch Piossek dürfte die Sportfreunde wohl verlassen. „Da finden derzeit noch Gespräche statt, ob eine weitere Zusammenarbeit Sinn macht“, so Drube. Daneben fehlten die bereits aussortierten Spieler Toni Stelzer, Joshua Putze, Noah Plume, Junior Ebot-Etchi und Dennis Rosin. Ihnen war bereits vor geraumer Zeit nahe gelegt worden, sich nach einem anderen Club umzuschauen.

Nico Neidhart hat in Lotte adieu gesagt und schnürt seine Fußballstiefel künftig für den niederländischen Erstligisten FC Emmen. Foto: Uwe Wolter

Eventuelle Neuzugänge waren am Donnerstag beim ersten Training noch nicht dabei. Zwei Spieler sollten aber gestern beim heimischen Drittligisten Verträge unterschreiben, darunter wohl auch, wie schon berichtet, Sascha Härtel vom Zweitligisten FC Erzgebirge Aue. „Wir wollen mit einem kleineren Kader in die Rückrunde gehen, mit 22 oder höchsten 23 Spielern“, sagte Drube nach dem Trainingsauftakt. Fünf Neuzugänge sollen insgesamt kommen. Darunter dürfte auch ein weiterer Torhüter sein. Mit Yannick Zummack hat der bisherige Torhüter Nummer drei die Sportfreunde in der Winterpause mit noch unbekanntem Ziel verlassen. „Einen dritten Torwart brauchen wir. Denn sonst könnte es eng werden, wenn mal etwas passiert“, so Drube. „Sonst muss ich mich noch ins Tor stellen und das geht nicht!“

Nach Abschluss des ersten Trainings war Drube hochzufrieden. „Wenn man sieht, wie gut die Jungs drauf sind und mitziehen, ist das doch wunderbar.“ In der Rückrunde wartet auf die Truppe noch viel und harte Arbeit. „Wir wollen eine bessere Rückserie als die Hinrunde spielen“, hat sich das Trainergespann der Blau-Weißen auf die Fahnen geschrieben. Drube rechnet im Verlauf der Rückrunde noch mit einigen Überraschungen. „Die Liga ist ohnehin in dieser Saison vollen Überraschungen. Da gewinnt plötzlich Cottbus in Rostock“, erinnerte der SFL-Coach noch einmal an den letzten Spieltag im alten Jahr.

Nach dem Trainingsauftakt in Tecklenburg wird die Schlagzahl am Freitag erhöht. Da findet gleich zwei mal ein Training statt. Das erste Testspiel wartet am Mittwoch, 9. Januar, beim niederländischen Erstligisten Twente Enschede auf die Sportfreunde. Drei Tage später geht es zum SC Paderborn. Am Sonntag, 13. Januar, tritt der Drittligist beim Ibbenbürener Hallenfestival an. „Das nehmen wir gerne mit, um uns auch hier vor Ort den Fans zu zeigen“, meint Drube. Ob es bis zum Saisonstart am 25. Januar gegen den TSV 1860 München (19 Uhr Frimo-Stadion) noch weitere Tests geben wird, entscheidet sich noch kurzfristig.