SC Verl ist am Sonntag Favorit

Höhepunkt des Turnierreigens ist am Sonntag das A-Juniorenturnier um den Sparkassen-Cup. Zehn Mannschaften messen sich dabei ab 10.30 Uhr in zwei Gruppen. Gastgeber VfL Ladbergen um Trainer Andreas Habben bekommt es mit dem SG Telgte, der JSG Hellern/Hasbergen, der JSG Appelhülsen/Schapdetten und dem VfR Sölde zu tun. In der Gruppe B trifft der zwei Teilnehmer aus dem Tecklenburger Land, der SC Preußen Lengerich, auf den VfR Voxtrup, SC Greven 09, SC Verl und RW Barop. Nach den Gruppenspielen, die gegen 15.15 Uhr beendet sein sollten, stehen die Halb finalspiele auf dem Turnierplan. Um 16.14 Uhr ist das Endspiel, in dem die beiden Sieger des Halbfinales aufeinandertreffen, angesetzt.

Schon jetzt ist klar, dass am Sonntagnachmittag der Siegerpokal einem neuen Sieger überreicht werden wird. Der SV Rödinghausen, der im vergangenen Jahr zum dritten Mal in Folge den Pokal gewonnen hatte, ist diesmal nicht mit dabei.

„Favorit ist sicher der SC Verl“, erwartet der Vorsitzende des VfL Ladbergen Norbert Plogmeier. „Aber auch der SC Greven 09 mit unserem ehemaligen Trainer Michael Tillmann wird heiß sein, hier in Ladbergen zu gewinnen“, so Plogmeier.

Wenn auch diesmal die klangvollen Clubs im Teilnehmerfeld fehlen, so tut das nach Meinung von Plogmeier dem Reiz des Turniers keinen Abbruch, „Wir haben diesmal mehr auf regionale Mannschaften gesetzt“, sagt der VfL-Vorsitzende. „Es wird immer schwerer auch im Jugendbereich Mannschaften für ein Hallenturnier zu gewinnen, so wie es ja schon bei den Senioren ist.“

Die Einnahmen rund um das Turnier um den Sparkassen-Cup kommen diesmal der Jugendabteilung des VfL zu Gute.

Ebenfalls zehn Mannschaften treten am Samstag ab 10.30 Uhr beim C-Juniorenturnier an. In der Gruppe spielen BSV Brochterbeck, BW Aasee, SVC Belm-Powe, GW Rheine und FC Epe. In der Gruppe B trifft das Gastgeberteam auf Spvg. Versmold, VfR Sölde, SV Langenhorst-Welbergen und BW Merzen. Gespielt wird nach dem gleichen Modus wie bei den A-Junioren, Das Finale ist für 15.38 Uhr angesetzt.

Im Anschluss an das C-Juniorenturnier steigt das Ladberger Moonlight-Turnier für Mannschaften aus der Kreisliga C. Hier treten zwölf Teams in drei Vorrundengruppen an. In der Gruppe A trifft Ladbergen 3 auf SV Dickenberg 2, SC Halen 2 und BSV Brochterbeck 2. In der Gruppe B stehen sich Ladbergen 4, GW Lengerich 2, SC Dörenthe 2 und das Team „Partysan Pressschlag“ gegenüber. Die C-Gruppe bilden die VfL Old Stars, SG Hölter, Greven 09 III und BSV Ostbevern 2. Turnierbeginn ist um 16.30 Uhr, das Endspiel soll kurz nach 22 Uhr angepfiffen werden.