Für SW Lienen, Preußen Lengerich, JSG Westerkappeln/Velpe, SV Dickenberg, JSG Bevergern/Rodde und Brukteria Dreierwalde geht es in der Gruppe 3 im Sechserfeld am ersten Spieltag um eine gute Ausgangslage für den finalen Vorrunden-Spieltag, der am 26. Januar in Westerkappeln ausgetragen wird.

Im Auftaktspiel treffen am Samstagmittag (13.30 Uhr) Gastgeber SW Lienen und die JSG Westerkappeln/Velpe aufeinander. Aus vier Staffeln qualifizieren sich jeweils die Gruppenersten sowie die zwei besten Zweiten für die Finalrunde am 10. März in Riesenbeck. Für die jungen Nachwuchskicker geht es in dieser Altersklasse vornehmlich nicht um den totalen Erfolg, sondern vielmehr um Spielfreude und Begeisterung. Um keinen Leistungsdruck aufzubauen, spielen die jungen Knirpse in der Freiluftsaison ohne Punktwertung.

Mit den D-Mädchen der JSG GW/Preußen Lengerich steht bereits der erste Titelträger der Hallensaison 2018/19 fest. Die nächste Finalrunde steht am 19. Januar in Saerbeck (Beginn 9 Uhr) bei den C-Junioren auf dem Programm.