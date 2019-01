16 Mannschaften spielen ab Freitag zunächst in zwei Achtergruppen gegeneinander. Die Mannschaft des Stützpunktes in Dörenthe trifft in der Gruppe B auf die Teams der Stützpunkte Herford, Unna/Hamm 1, Bochum, Münster, Hagen, Gütersloh und Recklinghausen. Einen Top-Favoriten gibt es in den Augen von Klaus Burandt nicht. Aber: „Alle Teams, die in der Hauptrunde spielen, sind stark.“

Dass die TE-Auswahl mit den anderen Stützpunktteams durchaus mithalten kann, bewies sie in der Vorbereitung mehrfach. Ein Stützpunktturnier in Hamm gewann das Team von Klaus Burandt, bei drei anderen war es jeweils vorn dabei. Bei einem Turnier mit zum Teil älteren Vereinsmannschaften belegte die TE-Auswahl am vergangenen Samstag in Greven den dritten Platz. „Wir haben uns intensiv vorbereitet und gute Turniere gespielt“, sagt Burandt. „Wir sind gut gerüstet.“

Ein konkretes Ziel gibt der Coach nicht vor, nur soviel: „Wir wollen unter die ersten Acht kommen.“ Viel hänge jedoch von der Tagesform ab und auch davon, wie die Mannschaft bei ihrem ersten großen Turnier über drei Tage in den Wettbewerb hinein komme. „Ich hoffe, dass wir die Form aus der Vorbereitung nach Kaiserau tragen“, sagt Klaus Burandt.