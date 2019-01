VfL Osnabrück holt Ex-Meppener Girth

2016/17 hatte er beim SV Meppen 20 Tore zum Drittligaaufstieg beigesteuert. 2017/18 war er mit 19 Treffern zweitbester Torjäger der Liga hinter Wehen Wiesbadens Manuel Schäffler (22). „Nach den guten Saisons in Meppen war ein Anruf Pflicht“, erinnert sich Osnabrücks Sportdirektor Benjamin Schmedes. Aber Girth stand noch unter Vertrag, hatte Ambitionen Richtung 2. Bundesliga. „Da waren wir chancenlos“, sagt Schmedes.

400 000 Euro überwies Holstein Kiel im vergangenen Sommer ins Emsland, aber in der 2. Bundesliga setzte sich Girths Erfolgslauf nicht fort. „Ich habe auch in Kiel unter Beweis gestellt, dass ich Tore schießen kann, aber leider nicht die nötige Einsatzzeit bekommen“, sagt er. Zwei Treffer stehen in der Saisonbilanz. Vier Einwechslungen und drei Startelf-Einsätze, die allesamt vorzeitig endeten, entsprachen jedoch nicht den Vorstellungen des Stürmers.

„Es ging für mich darum, für das nächste halbe Jahr einen Verein zu finden, bei dem ich eine gute Perspektive habe zu spielen“, sagt Girth. Kiel war einem Leihgeschäft nicht abgeneigt. Der VfL bot im Tauziehen mehrerer Interessenten die beste Perspektive. „Nach den Gesprächen mit Benjamin Schmedes und Daniel Thioune hatte ich ein sehr gutes Gefühl“, erklärt Girth.

Am Mittwoch kehrte der Stürmer aus dem Skiurlaub zurück nach Kiel. Am Donnerstag saß er im Auto nach Osnabrück, wo sich nachträglich ein Weihnachtswunsch von Daniel Thioune erfüllte: „Das ist ein tolles Geschenk. Ich glaube, dass es schon sehr groß geworden und gelungen ist“, sagte der Trainer.

Defensiv kann sein Team Ausfälle flexibel kompensieren. Offensiv hat Thioune nun mehr Möglichkeiten. „Viele Ergebnisse waren knapp, und das ein oder andere Tor hat uns gefehlt“, sagt er, „und Benjamin ist jemand, der aus sehr wenig sehr viel machen kann.“

Dabei sind ihm die starken Bilanzen der Offensivabteilung bewusst. Neun Tore stehen bei Marcos Álvarez auf dem Konto, sechs bei Marc Heider, fünf bei Manuel Farrona Pulido. Alle drei seien aber schon mit vier Gelben Karten vorbelastet, merkt Thioune an. „Wir haben viel Potenzial in der zweiten Reihe, aber wenn man die Quote von Sebastian Klaas, Luca Pfeiffer, Etienne Amenyido, Steffen Tigges und Anas Ouahim sieht, haben diese Potenzialspieler nicht viele Tore geschossen. Benjamins Qualität ist unbestritten. Er ist ein Gewinn für uns und kann kompensieren, wenn andere ausfallen“, sagt Thioune.

Der Trainer sieht kein Risiko, dass ein Zugang den Teamgeist gefährden könnte, der bislang ein Teil des Erfolgsrezeptes war. „Wir holen niemanden dazu, um ihm nur Spielzeit zu geben, damit er sich präsentieren kann. Wir brauchen jemanden, der unser Projekt mitträgt“, hat Thioune dem Stürmer seine Vorstellung vermittelt und ist sicher: „Auch die Mannschaft wird es mittragen.“

Er wolle natürlich möglichst viele Einsatzminuten sammeln, sagt Girth, aber erklärt auch – ganz Musterprofi: „Erst mal geht es darum, dass die Mannschaft positiv dasteht. Ich will dabei mit meinen Toren helfen.“ Gerne auch am 26. Januar, wenn es zum Jahresauftakt gegen seinen Ex-Klub Meppen geht. So weit will der 26-Jährige aber noch nicht vorausblicken: „Der Fokus liegt erst mal auf der Vorbereitung, damit ich gut in die Mannschaft reinkomme.“

Eingewöhnungszeit in der 3. Liga braucht Girth nicht. Auch in Osnabrück weiß er, wo das Tor steht. Beim 2:2 in der Vorsaison traf er zur Meppener 1:0-Führung. „Man kann viel Spaß haben an der Bremer Brücke“, sagt Girth. Wenn er trifft, haben ab sofort auch die VfL-Fans etwas zu jubeln.

► Am Freitag beginnt für die Spieler des VfL Osnabrück die Vorbereitung auf die verbleibenden Spiele der Drittligasaison 2018/2019. Am kommenden Montag reisen die Lila-Weißen ins Trainingslager. Am Freitag sehen sich die Profis des VfL Osnabrück erstmals in 2019 wieder. Genau wie am Samstag steht die Leistungsdiagnostik auf dem Programm. Zusätzlich findet an beiden Tagen und am Sonntag ein Gruppentraining statt. Morgen nimmt der VfL außerdem am Solarlux-Hallenfestival des SV Hellern teil. Dort trifft eine Auswahl des Teams auf den 1. FC Bocholt, Jong SC Cambuur Leeuwarden, die U21 vom SV Werder Bremen und den gastgebenden SV Hellern.