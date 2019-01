Hoch, höher, am höchsten

Auf ein meisterliches Programm dürfen sich die Besucher der 29. Lengericher Sportschau freuen. Der Termin sollte dick im neuen Jahreskalender vermerkt werden. Am 2. März steigt der bunte Abend des Sports in der Dreifachsporthalle zu Ehren der erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler der Stadt und der Region. Die Gemeinschaftsveranstaltung der Westfälischen Nachrichten, der Stadtsparkasse, des Stadtsportverbandes und der Stadt Lengerich verspricht wieder einmal ein Höhepunkt im gesellschaftlichen Leben der Stadt zu werden.

Die Vorbereitungen laufen natürlich schon seit langer Zeit, eigentlich schon seit dem Finale der 28. Sportschau. Das Organisationsteam ist bemüht, die Qualität der vergangenen Jahre beizubehalten. „Ein Hauptaugenmerk liegt immer auf die Beteiligung heimischer Akteure. Da steckt ein riesiges Potenzial“, erklärt Petra Thiemann-Niermann, Vorsitzende des Stadtsportverbandes. Mit absoluten Topleistungen warteten im gerade vergangenen Jahr die heimischen Sportlerinnen und Sportler auf. Es gab mehrere deutsche Meistertitel zu feiern. Und nicht nur das. Auch weltmeisterlicher Glanz strahlte auf Lengerich herab. „Einiges davon werden wir sicherlich im Rahmen der Sportschau präsentieren“, verrät Detlef Dowidat, der für das Programm verantwortlich zeichnet.

Ganz wichtig ist immer die Frage der Moderation. Da ist es gelungen, trotz eines engen Terminkalenders erneut Edwina de Pooter zu gewinnen. „Das ist für mich eine Ehre. Ich komme gerne nach Lengerich. Es herrscht eine herzliche und familiäre Atmosphäre. Davon bin ich immer wieder begeistert“, verrät die Entertainerin, die direkt von einer Tournee aus den USA einfliegen wird.

Natürlich wird immer wieder die Frage gestellt: Welche Highlights wird es geben? Den Begriff mag Detlef Dowidat eigentlich gar nicht: „Für mich sind alle Darbietungen Höhepunkte, egal ob Kindergartenkinder oder Weltklasse-Artisten auftreten“.

Auf absolutem Top-Niveau bewegen sich vier junge Dänen, die sich erstmals auf den Weg nach Lengerich machen. Sie firmieren unter dem Namen „Motus Teeterboard“. Teeterboard bedeutet ins deutsche übersetzt Schleuderbrett. Es ist atemberaubend, was die vier Sportler aus dem Nachbarland auf die Beine stellen. Das Motto lautet hoch, höher, am höchsten. „Da müssen wir fast schon Angst haben, ob die Hallendecke hoch genug ist“, schmunzelt der Programm-Organisator.

Genauso freut er sich auf eine Gruppe, die aus der Nähe kommt, nämlich aus Oldenburg: das international bekannte Showteam „New Power Generation“. Es ist seit vielen Jahren eine der besten Gruppen Deutschlands in der Sportakrobatik. Jüngst machte die Formation Furore beim RTL-Supertalent. Dazu heißt es auf der Homepage des Oldenburger Turnerbundes, dem die Truppe angehört: „Na ihr Weihnachtsbäume“, begrüßte Dieter Bohlen die Gruppe. Doch nicht nur mit ihren Kostümen glänzten die 26 elf- bis 40-jährigen Oldenburgerinnen. ,Der Hammer‘, urteilte Jury-Mitglied Bruce Darnell über die magische Darbietung aus Tanz, Turnen und Sportakrobatik. Jury-Mitglied Silvie Meis war gar positiv überfordert, weil es soviel zu gucken gab. Es gab dreimal ein klares Ja.“ Weitere Erfolge der New Power Generation waren unter anderem die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft in Oslo 2017, der vierte Platz bei den World Games in Breslau 2017 und der vierte Platz beim World Cup in Portugal 2018. Und nun kommt „New Power Generation“ am 2. März nach Lengerich.

Darüber werden sich auch die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler der Stadt freuen. Denn für die Ehrung der Besten ist die Lengericher Sportschau 1991 ins Leben gerufen worden. Seither ist sie ein Markenzeichen in der Stadt. Und sie war 28 Mal ausverkauft. Das soll nach Möglichkeit auch bei der 29. Auflage am 2. März so bleiben. „Wir können einmal mehr stolz vermelden, dass die Eintrittspreise stabil bleiben werden. Das haben wir unter anderem den vielen Sponsoren zu verdanken, die die Sportschau auch diesmal unterstützen werden”, berichtet Carmen Altevogt von der Stadtsparkasse, die für den Kartenvorverkauf und die Finanzen verantwortlich zeichnet. Sie verrät auch schon den Start des Vorverkaufs: Am Samstag, 2. Februar, gibt es die ersten Tickets in der Stadtsparkasse am Rathausplatz. Den Termin sollten sich die Interessenten vormerken, denn in den vergangenen Jahren waren die Tickets schnell vergriffen.