SC Verl eine Nummer zu groß

Bereits am Samstag war der VfL Ladbergen Gastgeber eines C-Juniorenturniers. Dazu hatte der VfL ebenfalls zehn Mannschaften eingeladen. Am Ende setzte sich mit dem VfR Sölde das beste Team des Turniers verdient durch. Nach vier Siegen in der Vorrunde gab es im Halbfinale ein 3:1 gegen Concordia Belm-Powe. Das zweite Halbfinale gewann BW Merzen gegen BW Aasee mit 5:1. Im Spiel um Platz drei setzte sich Belm-Powe mit 5:1 gegen Aasee durch. Das Endspiel gewann Sölde mit 4:3 gegen Merzen. Söldes Spielführer nahm anschließend erfreut den Siegerpokal aus den Händen von Ladbergens Jugendobmann Tobias Ehmann entgegen. Gastgeber VfL Ladbergen wurde in der Vorrunde Vierter der Gruppe B. Ebenfalls mit Platz vier musste der BSV Brochterbeck in der Gruppe A vorlieb nehmen.