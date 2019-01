Da haben die Sportfreunde Lotte für den zum niederländischen Erstligisten FC Emmen abgewanderten Linksverteidiger Nico Neidhart schnell Ersatz gefunden. Wie am Montagvormittag durchsickerte, soll Sascha Härtel bis Saisonende für den heimischen Drittligisten auflaufen. Der 19-jährige Linksverteidiger wird vom Zweitligisten FC Erzgebirge Aue ausgeliehen.

Während der FC Erzgebirge das Leihgeschäft bestätigte, wollte sich der Verein SF Lotte zu dieser Personalie nicht äußern.

In Aue kam Härtel in dieser Saison einmal in der 2. Bundesliga (beim 0:2 gegen den SV Sandhausen) und im DFB-Pokal gegen Bundesligist FSV Mainz 05 (1:3) zum Einsatz. In Lotte soll das Eigengewächs der Veilchen, für die er bereits seit 2011 aktiv ist, Spielpraxis sammeln.

Vier weitere Neuzugänge möchten die Sportfreunde bis Ende Januar noch verpflichten. Vorausgesetzt, das einige Spieler den Club noch verlassen.