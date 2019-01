Petra Middelberg beim Westfalentag in Münster dabei

Tecklenburger Land -

Der Kreisreiterverband Steinfurt ist beim K+K-Cup in der Halle Münsterland Münster vom 9. bis 13. Januar mit vier Mannschaften vertreten. Am Mittwoch beim Westfalentag startet in der Dressur Klasse M unter anderem Petra Middelberg (RV Lienen).